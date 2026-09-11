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Соавтор антикоррупционной реформы объяснила, почему привлечение иностранцев не изменит украинскую систему: "Нужно брать ответственность на себя"

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Оксана Сыроед призвала Украину самостоятельно отвечать за работу институтов. По её словам, иностранные эксперты не способны изменить систему.

Соавтор антикоррупционной реформы объяснила, почему привлечение иностранцев не изменит украинскую систему: "Нужно брать ответственность на себя"

Оксана Сыроед, принимавшая участие в создании антикоррупционного законодательства, выступила против практики привлечения иностранных экспертов к формированию и работе украинских институтов. По ее мнению, украинцы должны брать на себя ответственность за функционирование органов власти, а не возлагать ее на представителей других государств. Об этом заместитель председателя Верховной рады VIII созыва рассказала в интервью общественной инициативе "Игла", опубликованном на "Главкоме", пишет УНН.

Привлечение иностранных экспертов к процессу — это снятие ответственности с самих себя. Это инфантильность и комплекс неполноценности. Мол, смотрите, меня бьют, я маленькая девочка. Я не буду сама с этим разбираться — я пойду за "большим дядей", приведу его, и он всем раздаст вместо меня. Нужно в какой-то момент сказать: я взрослая и беру ответственность на себя

- заявила Сыроед.

Экс-вице-спикер парламента также предостерегла от мысли, что именно происхождение иностранных специалистов гарантирует их добропорядочность.

Не нужно думать, что в Европе или Америке люди рождаются добропорядочными, а у нас — совершенно порочными. Если бы они могли получить больше прибыли, не платя налоги, они бы это сделали. Не государство им это запретило, это они сами в момент создания государства договорились о том, что лучше платить налоги, а не уклоняться от них

- отметила она.

По словам Сыроед, Украина прилагает значительные усилия, пытаясь добиться участия иностранных специалистов в работе собственных институтов, однако сам по себе такой механизм не способен изменить систему.

Мы прилагаем колоссальные усилия, лоббируем перед европейцами, американцами, Международным валютным фондом трех пусть и очень уважаемых иностранцев, надеясь, что они сделают нам счастье. Но пока эти люди являются чужеродным элементом, они не изменят систему. Иностранцев можно приглашать после того, как мы сами договоримся действовать по-другому

- объяснила экс-нардеп.

Сыроед связывает проблему с более широким вопросом ответственности за работу государственных институтов. По ее мнению, внешние участники не могут заменить внутренние договоренности о правилах, по которым должна функционировать система.

Как известно, Оксана Сыроед была народным депутатом VIII созыва и с 2014 по 2019 год занимала должность заместителя председателя Верховной рады. Она принимала участие в подготовке судебной реформы и работе Конституционной комиссии, а также была автором идеи создания Общественного совета добропорядочности. В настоящее время Сыроед является офицером Сил обороны Украины и служит во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия".

Общественный совет добропорядочности — это независимый общественный орган в Украине, который помогает Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) проверять судей и кандидатов на должности судей на предмет честности, этики и законности происхождения состояния.

Евгений Царенко

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