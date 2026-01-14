Шел в рф "оружейным маршрутом": в Каспийском море потерпел крушение иранский сухогруз

$43.180.08
Эксклюзив
16:42 • 2122 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 6250 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 10313 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 10933 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 12023 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 11422 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 15846 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 10135 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 11199 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
14 января, 11:08 • 6026 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
Популярные новости
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
14 января, 07:43 • 21636 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК
14 января, 09:19 • 17916 просмотра
Бои в Запорожской области: власти объявили обязательную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов
14 января, 09:48 • 5030 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обысках
11:32 • 19733 просмотра
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик
12:31 • 5264 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 15847 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обысках
11:32 • 19851 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?
14 января, 07:00 • 35672 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света
13 января, 19:36 • 49865 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 63097 просмотра
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 63097 просмотра
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
13 января, 15:09 • 24153 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
12 января, 00:45 • 58845 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта
11 января, 23:46 • 51484 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
10 января, 15:04 • 56179 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности
10 января, 13:08 • 57527 просмотра
Шел в рф "оружейным маршрутом": в Каспийском море потерпел крушение иранский сухогруз

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Иранский сухогруз Rona, направлявшийся в Астрахань из иранского порта, потерпел крушение в Каспийском море. Экипаж из 14 человек спасен береговыми службами Туркменистана.

Шел в рф "оружейным маршрутом": в Каспийском море потерпел крушение иранский сухогруз

В Каспийском море потерпел крушение иранский сухогруз Rona, передает УНН со ссылкой на МИД Туркменистана.

14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана на Каспийском море был получен сигнал SOS от иранского сухогрузного судна Rona

- говорится в сообщении.

По данным росСМИ, сухогруз Rona следовал по маршруту, который используется для поставки оружия из Ирана в Россию.

По данным дипведомства, экипаж из 14 граждан Индии и Ирана подал сигнал SOS и был спасен в процессе операции береговых служб Туркменистана.

Добавим

По данным росСМИ, судно Rona с октября 2024 по декабрь 2025 года совершило около 20 рейсов в порты Астрахани, Махачкалы и Азова из иранских портов Амирабад и Анзели.

На момент катастрофы сухогруз выполнял очередной рейс в Астрахань. Как ранее сообщал CNN, между Астраханью и иранскими портами Амирабад и Анзели проходит основной канал поставки оружия из Ирана в Россию. По данным The Wall Street Journal, по нему в Россию доставляются сотни тысяч артиллерийских снарядов и других боеприпасов.

Антонина Туманова

Новости Мира
Война в Украине
Туркменистан
Индия
Иран