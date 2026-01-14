Шел в рф "оружейным маршрутом": в Каспийском море потерпел крушение иранский сухогруз
Киев • УНН
Иранский сухогруз Rona, направлявшийся в Астрахань из иранского порта, потерпел крушение в Каспийском море. Экипаж из 14 человек спасен береговыми службами Туркменистана.
В Каспийском море потерпел крушение иранский сухогруз Rona, передает УНН со ссылкой на МИД Туркменистана.
14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана на Каспийском море был получен сигнал SOS от иранского сухогрузного судна Rona
По данным росСМИ, сухогруз Rona следовал по маршруту, который используется для поставки оружия из Ирана в Россию.
По данным дипведомства, экипаж из 14 граждан Индии и Ирана подал сигнал SOS и был спасен в процессе операции береговых служб Туркменистана.
Добавим
По данным росСМИ, судно Rona с октября 2024 по декабрь 2025 года совершило около 20 рейсов в порты Астрахани, Махачкалы и Азова из иранских портов Амирабад и Анзели.
На момент катастрофы сухогруз выполнял очередной рейс в Астрахань. Как ранее сообщал CNN, между Астраханью и иранскими портами Амирабад и Анзели проходит основной канал поставки оружия из Ирана в Россию. По данным The Wall Street Journal, по нему в Россию доставляются сотни тысяч артиллерийских снарядов и других боеприпасов.