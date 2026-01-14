Йшов до рф "збройовим маршрутом": у Каспійському морі зазнав аварії іранський суховантаж
Київ • УНН
Іранський суховантаж Rona, що прямував до Астрахані з іранського порту, зазнав катастрофи в Каспійському морі. Екіпаж із 14 осіб врятовано береговими службами Туркменістану.
У Каспійському морі зазнав катастрофи іранський суховантаж Rona, передає УНН із посиланням на МЗС Туркменістану.
14 січня 2026 року береговими службами Туркменістану на Каспійському морі був отриманий сигнал SOS від іранського суховантажного судна Rona
За даними росЗМІ, суховантаж Rona прямував за маршрутом, який використовується для постачання зброї з Ірану в Росію.
За даними дипвідомства, екіпаж із 14 громадян Індії та Ірану подав сигнал SOS і був врятований в процесі операції берегових служб Туркменістану.
За даними росЗМІ, cудно Rona з жовтня 2024 по грудень 2025 року здійснило близько 20 рейсів в порти Астрахані, Махачкали і Азова з іранських портів Амірабад і Анзелі.
На момент катастрофи суховантаж виконував черговий рейс в Астрахань.Як раніше повідомляв CNN, між Астраханню і іранськими портами Амірабад і Анзелі проходить основний канал постачання зброї з Ірану в росію. За даними The Wall Street Journal, за ним до росії доставляються сотні тисяч артилерійських снарядів та інших боєприпасів.