Ексклюзив
16:42 • 2110 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 6232 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 10305 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 10923 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12016 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11418 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 15837 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 10132 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 11197 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
14 січня, 11:08 • 6024 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
Йшов до рф "збройовим маршрутом": у Каспійському морі зазнав аварії іранський суховантаж

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Іранський суховантаж Rona, що прямував до Астрахані з іранського порту, зазнав катастрофи в Каспійському морі. Екіпаж із 14 осіб врятовано береговими службами Туркменістану.

Йшов до рф "збройовим маршрутом": у Каспійському морі зазнав аварії іранський суховантаж

У Каспійському морі зазнав катастрофи іранський суховантаж Rona, передає УНН із посиланням на МЗС Туркменістану.

14 січня 2026 року береговими службами Туркменістану на Каспійському морі був отриманий сигнал SOS від іранського суховантажного судна Rona 

- йдеться у повідомленні.

За даними росЗМІ, суховантаж Rona прямував за маршрутом, який використовується для постачання зброї з Ірану в Росію.

За даними дипвідомства, екіпаж із 14 громадян Індії та Ірану подав сигнал SOS і був врятований в процесі операції берегових служб Туркменістану.

Додамо

За даними росЗМІ, cудно Rona з жовтня 2024 по грудень 2025 року здійснило близько 20 рейсів в порти Астрахані, Махачкали і Азова з іранських портів Амірабад і Анзелі.

На момент катастрофи суховантаж виконував черговий рейс в Астрахань.Як раніше повідомляв CNN, між Астраханню і іранськими портами Амірабад і Анзелі проходить основний канал постачання зброї з Ірану в росію. За даними The Wall Street Journal, за ним до росії доставляються сотні тисяч артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Війна в Україні
Туркменістан
Індія
Іран