Туркменистан начал устранять гигантские утечки метана — в ООН назвали это прорывом для климата
Киев • УНН
Туркменистан устранил 8 масштабных утечек метана на старых нефтегазовых объектах. В 2023 году страна получила 192 предупреждения ООН.
Туркменистан начал устранять масштабные утечки метана со старых нефтегазовых объектов, которые оказывают значительное влияние на глобальное потепление. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные ООН и The Guardian, пишет УНН.
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По данным ООН, Туркменистан уже ликвидировал 8 так называемых "мегautечек" метана. Эксперты оценивают активизацию страны как важный прорыв в борьбе с изменением климата, хотя проблема остается масштабной.
Отдельные неисправные клапаны или поврежденные трубопроводы могут выбрасывать в атмосферу тонны метана ежечасно. Климатический эффект одной такой крупной утечки может быть сопоставим с выбросами примерно 1 млн автомобилей или целой угольной электростанции.
Туркменистан был одним из главных источников утечек метана
Метан нагревает атмосферу примерно в 80 раз сильнее углекислого газа в краткосрочной перспективе, однако быстрее разлагается в атмосфере. Именно поэтому сокращение его выбросов считают одним из наиболее эффективных способов быстро замедлить темпы глобального потепления. В настоящее время метан связывают примерно с четвертью глобального потепления.
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В 2023 году в Туркменистане зафиксировали наибольшее количество крупных утечек метана среди всех стран. В прошлом году система ООН выдала 192 предупреждения об утечках в стране, а примерно на 20% из них Туркменистан отреагировал конкретными планами по устранению проблемы.
Для сравнения, США получили 138 таких предупреждений — это был 2-й показатель в мире. По данным, которые приводит The Guardian, американская сторона не сообщила об устранении ни одной из этих утечек.
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