Страны Центральной Америки объявили чрезвычайное положение из-за сильной засухи

Панама во вторник объявила чрезвычайное положение из-за сильной засухи, вызванной феноменом Эль-Ниньо. Она стала уже третьей страной Центральной Америки после Гондураса и Сальвадора, которая ввела чрезвычайные меры из-за нехватки осадков. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

Министр внутренних дел Панамы Диноска Монтальво заявила, что решение позволит властям лучше подготовиться к последствиям засухи, которая уже уничтожает урожаи и создает риски для продовольственной безопасности.

Из-за падения уровня воды Панамский канал был вынужден сократить количество судов, которые могут проходить через него. Это создает дополнительные проблемы для одного из ключевых мировых торговых маршрутов.

Ситуация в других странах

В Сальвадоре власти объявили высший, красный уровень готовности из-за метеорологической и сельскохозяйственной засухи. Страна усиливает мониторинг ситуации и готовит продовольственную помощь сельским семьям, не имеющим систем орошения.

Гондурас также сообщил о серьезной угрозе для значительной части своей территории. Особенно страдает Центральноамериканский сухой коридор, охватывающий части Гондураса, Сальвадора и Никарагуа.

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Ситуацию усугубляет аномальная жара. В июне и июле во всех трех странах фиксировали рекордные температуры, а только в августе в Сальвадоре были побиты 14 температурных рекордов.

Эль-Ниньо — природное климатическое явление, во время которого нагревается поверхность воды в центральной и восточной частях экваториальной части Тихого океана. Оно изменяет характер осадков и ветров и может вызывать экстремальную погоду в различных регионах мира.

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