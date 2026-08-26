Країни Центральної Америки оголосили надзвичайний стан через сильну посуху
Київ • УНН
Панама стала третьою країною Центральної Америки, яка запровадила надзвичайні заходи через посуху, спричинену Ель-Ніньйо. Нестача води вже скоротила пропуск суден через Панамський канал.
Панама у вівторок оголосила надзвичайний стан через сильну посуху, спричинену феноменом Ель-Ніньйо. Вона стала вже третьою країною Центральної Америки після Гондурасу та Сальвадору, яка запровадила надзвичайні заходи через нестачу опадів. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
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Міністр внутрішніх справ Панами Діноска Монтальво заявив, що рішення дозволить владі краще підготуватися до наслідків посухи, яка вже знищує врожаї та створює ризики для продовольчої безпеки.
Через падіння рівня води Панамський канал був змушений скоротити кількість суден, які можуть проходити через нього. Це створює додаткові проблеми для одного з ключових світових торговельних маршрутів.
Ситуація в інших країнах
У Сальвадорі влада оголосила найвищий, червоний рівень готовності через метеорологічну та сільськогосподарську посуху. Країна посилює моніторинг ситуації та готує продовольчу допомогу сільським сім'ям, які не мають систем зрошення.
Гондурас також повідомив про серйозну загрозу для значної частини своєї території. Особливо потерпає Центральноамериканський сухий коридор, що охоплює частини Гондурасу, Сальвадору та Нікарагуа.
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Ситуацію погіршує аномальна спека. У червні та липні в усіх трьох країнах фіксували рекордні температури, а лише в серпні в Сальвадорі було побито 14 температурних рекордів.
Ель-Ніньйо – природне кліматичне явище, під час якого нагрівається поверхня води в центральній та східній частинах екваторіального Тихого океану. Воно змінює характер опадів і вітрів та може спричиняти екстремальну погоду в різних регіонах світу.
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