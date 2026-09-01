Туркменістан почав ліквідовувати гігантські витоки метану – в ООН назвали це проривом для клімату

Туркменістан почав усувати масштабні витоки метану зі старих нафтогазових об'єктів, які мають значний вплив на глобальне потепління. Про це повідомляє Yle із посиланням на дані ООН та The Guardian, пише УНН.

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За даними ООН, Туркменістан уже ліквідував 8 так званих "мегавитоків" метану. Експерти оцінюють активізацію країни як важливий прорив у боротьбі зі зміною клімату, хоча проблема залишається масштабною.

Окремі несправні клапани або пошкоджені трубопроводи можуть викидати в атмосферу тонни метану щогодини. Кліматичний ефект одного такого великого витоку може бути співставним із викидами приблизно 1 млн автомобілів або цілої вугільної електростанції.

Туркменістан був одним із головних джерел витоків метану

Метан нагріває атмосферу приблизно у 80 разів сильніше за вуглекислий газ у короткостроковій перспективі, однак швидше розкладається в атмосфері. Саме тому скорочення його викидів вважають одним із найбільш ефективних способів швидко сповільнити темпи глобального потепління. Наразі метан пов'язують приблизно з чвертю глобального потепління.

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У 2023 році в Туркменістані зафіксували найбільшу кількість великих витоків метану серед усіх країн. Минулого року система ООН видала 192 попередження щодо витоків у країні, а приблизно на 20% із них Туркменістан відреагував конкретними планами з усунення проблеми.

Для порівняння, США отримали 138 таких попереджень – це був 2-й показник у світі. За даними, які наводить The Guardian, американська сторона не повідомила про усунення жодного з цих витоків.

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