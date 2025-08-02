После взрывов в рф вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр" - источник
Киев • УНН
На территории Волгоградской области рф 2 августа 2025 года взрывы вывели из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр". Транспортировка газа остановлена на неопределенный срок, что влияет на объекты ВПК РФ.
В результате взрывов в России вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр", сообщили УНН источники.
Детали
По данным собеседника УНН, второго августа 2025 года на территории Волгоградской области государства-агрессора вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр", который является системой газопроводов, принадлежащей "Газпрому" и транспортирующей природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в hоссию.
После сообщений о грохоте на отрезке магистрального газопровода, российские экстренные службы выехали на место происшествия. По словам местных жителей, в районе села Динамовское Нехаевского района Волгоградской области находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады с целью ликвидации последствий взрыва.
Эта магистраль обеспечивает энергией такие объекты ВПК рф, как "Демиховский машиностроительный завод", "Российская самолетостроительная корпорация МиГ (производственный комплекс №1)", завод по изготовлению патронов "Магнум-К" и другие, сообщил собеседник.
Представители российской газотранспортной компании, которая обеспечивает армию государства-агрессора, сейчас подсчитывают убытки.
Сообщается, что транспортировка газа по магистральному газопроводу "Центральная Азия - Центр" в Волгоградской области остановлена на неопределенный срок.
В Генштабе подтвердили поражение ряда важных объектов рф: два НПЗ, нефтебаза и "Электроприбор"02.08.25, 11:05 • 2312 просмотров