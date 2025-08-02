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Після вибухів у рф вийшов з ладу магістральний газопровід "центральна азія - центр" - джерело

Київ • УНН

 • 888 перегляди

На території волгоградської області рф 2 серпня 2025 року вибухи вивели з ладу магістральний газопровід "центральна азія - центр". Транспортування газу зупинено на невизначений термін, що впливає на об'єкти ВПК рф.

Після вибухів у рф вийшов з ладу магістральний газопровід "центральна азія - центр" - джерело

Внаслідок вибухів у росії вийшов з ладу магістральний газопровід "центральна азія - центр", повідомили УНН джерела.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, другого серпня 2025 року на території волгоградської області держави-агресора вийшов з ладу магістральний газогон "центральна азія – центр", який є системою газопроводів, що належить "газпрому" і транспортує природний газ з туркменістану через узбекистан та казахстан до росії.

Після повідомлень про гуркіт на відрізку магістрального газогону, російські екстрені служби виїхали на місце події. Зі слів місцевих жителів, у районі села динамівське нехаївського району волгоградської області перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади з метою ліквідації наслідків вибуху.

Ця магістраль забезпечує енергією такі об’єкти впк рф як "демихівський машинобудівний завод", "російська літакобудівельна корпорація міг (виробничий комплекс №1) ", завод по виготовленні набоїв "магнум-к" та інші, повідомив співрозмовник.

Представники російської газотранспортної компанії, яка забезпечує армію держави-агресора, наразі підраховують збитки.

Повідомляється, що транспортування газу магістральним газогоном "центральна азія - центр" у волгоградській області зупинене на невизначений термін.

У Генштабі підтвердили ураження низки важливих об’єктів рф: два НПЗ, нафтобаза і "Електроприлад"02.08.25, 11:05 • 2268 переглядiв

Павло Башинський

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