Международный день биодизеля, День работников строительной отрасли, День дыни: что еще празднуют 10 августа

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 29295 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 94922 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 82986 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 258240 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 145680 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 317752 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 293169 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106295 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 148924 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 79136 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
82%
755мм
Популярные новости
Лесной пожар на окраине Афин локализован, но эвакуация продолжается из-за сильного ветра9 августа, 18:03 • 4804 просмотра
россияне могут атаковать Харьков в случае отступления Украины с Донбасса - Sky News9 августа, 18:21 • 6170 просмотра
На Сумщине продолжается строительство "антидроновых тоннелей" для безопасности передвижения9 августа, 18:25 • 6776 просмотра
Встреча Трампа и Путина на Аляске: в России заявили об угрозе срыва саммита и нашли виновныхPhoto9 августа, 18:44 • 7384 просмотра
Украина рискует потерять важного сторонника: Чехия на пороге смены курса - СМИ9 августа, 21:09 • 10920 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 317753 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 199442 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 293170 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 297844 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 207955 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Аляска
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 45934 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 94929 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 297844 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 222057 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 231544 просмотра
Актуальное
The Economist
ТикТок
Instagram
Пистолет
MultiCam (камуфляж)

Международный день биодизеля, День работников строительной отрасли, День дыни: что еще празднуют 10 августа

Киев • УНН

 • 312 просмотра

10 августа мир отмечает Международный день биодизеля и День дыни. В Украине празднуют профессиональные праздники строители и ветеринары.

Международный день биодизеля, День работников строительной отрасли, День дыни: что еще празднуют 10 августа

Сегодня, 10 августа, в мире отмечают Международный день биодизеля и День дыни, а в Украине профессиональный праздник отмечают строители и ветеринары, пишет УНН.

Международный день биодизеля

Именно 10 августа 1893 года немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель продемонстрировал двигатель, работавший на топливе из арахисового масла.

Правда, тогда эта идея так и осталась на уровне смелого эксперимента. Однако, с годами идея производства экологического топлива приобретала все большую популярность.

Сейчас биодизель изготавливают из кокосового, касторового и пальмового масла, бобов сои, семян рапса. В некоторых странах для производства используют животный и рыбий жир. Но наиболее перспективным видом экологического топлива являются водоросли.

Нормативно изготовление биотоплива утверждено в 48 странах мира.

Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн18.06.25, 17:21 • 76124 просмотра

День работников строительной отрасли

В Украине сегодня, во второе воскресенье августа, отмечается День работников строительной отрасли, утвержденный указом Президента от 1993 года "в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов Украины".

Строители – особая категория рабочих, герои многих забавных историй и объекты критики. Но нужно помнить, кому принадлежат успехи и достижения в создании грандиозных, разнообразных и порой удивительных зданий.

В условиях полномасштабной российской агрессии и необходимости восстановления разрушенной инфраструктуры и жилищного фонда профессия строителя становится ключевой в нашей стране.

Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства07.08.25, 12:40 • 97920 просмотров

День работников ветеринарной медицины

Также во второе воскресенье августа в Украине отмечается День Ветеринара. Во многих украинских семьях есть домашние любимцы, которые тоже нуждаются в своей медицинской помощи.

Специалисты, которые лечат животных, начали появляться с того времени, как человечество начало их приручать.

Первая школа ветеринаров появилась во Франции в XVIII веке по личной инициативе короля Людовика XV.

По неофициальной мировой статистике чаще всего к ветеринарам обращаются владельцы собак.

Кабмин внес изменения в правила транспортировки животных автомобильным транспортом07.07.25, 16:43 • 1755 просмотров

День дыни

День дыни отмечается во второе воскресенье августа, это летний праздник, посвященный вкусным и культурно значимым туркменским бахчевым культурам, предлагающий прекрасную возможность оценить эти сочные фрукты и их ценность, этот день подчеркивает сельскохозяйственную гордость и культурные традиции Туркменистана.

День дыни был основан в 1994 году Сапармуратом Ниязовым, первым президентом Туркменистана после обретения независимости от Советского Союза. Ниязов, который предпочитал, чтобы его называли "Туркменбаши" или "вождь туркмен", создал этот праздник в честь одного из важнейших сельскохозяйственных продуктов страны и источника национальной гордости.

Туркменистан может похвастаться впечатляющим разнообразием бахчевых культур: в стране выращивают около 400 сортов. Засушливый климат и плодородные почвы этой центральноазиатской страны обеспечивают идеальные условия для выращивания чрезвычайно сладких и ароматных дынь, которые на протяжении веков были неотъемлемой частью туркменской культуры и кухни.

Дыня дорожает, яблоко дешевеет, арбуз лидер продаж: ситуация на продовольственном рынке04.08.25, 14:00 • 4013 просмотров

День обновления биографии

День обновления биографии, отмечаемый 10 августа, является уникальной возможностью для людей задуматься над своим личным и профессиональным ростом и обновить свои онлайн-профили. Этот день поощряет людей переоценить и обновить краткие описания, которые представляют их миру, гарантируя, что они представляют себя наиболее актуальными и точными. Задуманный доктором Джейсоном Джонсом, этот день напоминает о необходимости отмечать свои достижения и готовиться к будущим достижениям.

Фредди Меркьюри имел внебрачную дочь: подробности из новой биографии24.05.25, 08:43 • 7466 просмотров

Павел Башинский

Общество
Рудольф Дизель
Туркменистан
Украина