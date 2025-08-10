Международный день биодизеля, День работников строительной отрасли, День дыни: что еще празднуют 10 августа
Киев • УНН
Сегодня, 10 августа, в мире отмечают Международный день биодизеля и День дыни, а в Украине профессиональный праздник отмечают строители и ветеринары, пишет УНН.
Международный день биодизеля
Именно 10 августа 1893 года немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель продемонстрировал двигатель, работавший на топливе из арахисового масла.
Правда, тогда эта идея так и осталась на уровне смелого эксперимента. Однако, с годами идея производства экологического топлива приобретала все большую популярность.
Сейчас биодизель изготавливают из кокосового, касторового и пальмового масла, бобов сои, семян рапса. В некоторых странах для производства используют животный и рыбий жир. Но наиболее перспективным видом экологического топлива являются водоросли.
Нормативно изготовление биотоплива утверждено в 48 странах мира.
День работников строительной отрасли
В Украине сегодня, во второе воскресенье августа, отмечается День работников строительной отрасли, утвержденный указом Президента от 1993 года "в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов Украины".
Строители – особая категория рабочих, герои многих забавных историй и объекты критики. Но нужно помнить, кому принадлежат успехи и достижения в создании грандиозных, разнообразных и порой удивительных зданий.
В условиях полномасштабной российской агрессии и необходимости восстановления разрушенной инфраструктуры и жилищного фонда профессия строителя становится ключевой в нашей стране.
День работников ветеринарной медицины
Также во второе воскресенье августа в Украине отмечается День Ветеринара. Во многих украинских семьях есть домашние любимцы, которые тоже нуждаются в своей медицинской помощи.
Специалисты, которые лечат животных, начали появляться с того времени, как человечество начало их приручать.
Первая школа ветеринаров появилась во Франции в XVIII веке по личной инициативе короля Людовика XV.
По неофициальной мировой статистике чаще всего к ветеринарам обращаются владельцы собак.
День дыни
День дыни отмечается во второе воскресенье августа, это летний праздник, посвященный вкусным и культурно значимым туркменским бахчевым культурам, предлагающий прекрасную возможность оценить эти сочные фрукты и их ценность, этот день подчеркивает сельскохозяйственную гордость и культурные традиции Туркменистана.
День дыни был основан в 1994 году Сапармуратом Ниязовым, первым президентом Туркменистана после обретения независимости от Советского Союза. Ниязов, который предпочитал, чтобы его называли "Туркменбаши" или "вождь туркмен", создал этот праздник в честь одного из важнейших сельскохозяйственных продуктов страны и источника национальной гордости.
Туркменистан может похвастаться впечатляющим разнообразием бахчевых культур: в стране выращивают около 400 сортов. Засушливый климат и плодородные почвы этой центральноазиатской страны обеспечивают идеальные условия для выращивания чрезвычайно сладких и ароматных дынь, которые на протяжении веков были неотъемлемой частью туркменской культуры и кухни.
День обновления биографии
День обновления биографии, отмечаемый 10 августа, является уникальной возможностью для людей задуматься над своим личным и профессиональным ростом и обновить свои онлайн-профили. Этот день поощряет людей переоценить и обновить краткие описания, которые представляют их миру, гарантируя, что они представляют себя наиболее актуальными и точными. Задуманный доктором Джейсоном Джонсом, этот день напоминает о необходимости отмечать свои достижения и готовиться к будущим достижениям.
