Международный день биодизеля, День работников строительной отрасли, День дыни: что еще празднуют 10 августа

Сегодня, 10 августа, в мире отмечают Международный день биодизеля и День дыни, а в Украине профессиональный праздник отмечают строители и ветеринары, пишет УНН.

Международный день биодизеля

Именно 10 августа 1893 года немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель продемонстрировал двигатель, работавший на топливе из арахисового масла.

Правда, тогда эта идея так и осталась на уровне смелого эксперимента. Однако, с годами идея производства экологического топлива приобретала все большую популярность.

Сейчас биодизель изготавливают из кокосового, касторового и пальмового масла, бобов сои, семян рапса. В некоторых странах для производства используют животный и рыбий жир. Но наиболее перспективным видом экологического топлива являются водоросли.

Нормативно изготовление биотоплива утверждено в 48 странах мира.

День работников строительной отрасли

В Украине сегодня, во второе воскресенье августа, отмечается День работников строительной отрасли, утвержденный указом Президента от 1993 года "в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов Украины".

Строители – особая категория рабочих, герои многих забавных историй и объекты критики. Но нужно помнить, кому принадлежат успехи и достижения в создании грандиозных, разнообразных и порой удивительных зданий.

В условиях полномасштабной российской агрессии и необходимости восстановления разрушенной инфраструктуры и жилищного фонда профессия строителя становится ключевой в нашей стране.

День работников ветеринарной медицины

Также во второе воскресенье августа в Украине отмечается День Ветеринара. Во многих украинских семьях есть домашние любимцы, которые тоже нуждаются в своей медицинской помощи.

Специалисты, которые лечат животных, начали появляться с того времени, как человечество начало их приручать.

Первая школа ветеринаров появилась во Франции в XVIII веке по личной инициативе короля Людовика XV.

По неофициальной мировой статистике чаще всего к ветеринарам обращаются владельцы собак.

День дыни

День дыни отмечается во второе воскресенье августа, это летний праздник, посвященный вкусным и культурно значимым туркменским бахчевым культурам, предлагающий прекрасную возможность оценить эти сочные фрукты и их ценность, этот день подчеркивает сельскохозяйственную гордость и культурные традиции Туркменистана.

День дыни был основан в 1994 году Сапармуратом Ниязовым, первым президентом Туркменистана после обретения независимости от Советского Союза. Ниязов, который предпочитал, чтобы его называли "Туркменбаши" или "вождь туркмен", создал этот праздник в честь одного из важнейших сельскохозяйственных продуктов страны и источника национальной гордости.

Туркменистан может похвастаться впечатляющим разнообразием бахчевых культур: в стране выращивают около 400 сортов. Засушливый климат и плодородные почвы этой центральноазиатской страны обеспечивают идеальные условия для выращивания чрезвычайно сладких и ароматных дынь, которые на протяжении веков были неотъемлемой частью туркменской культуры и кухни.

День обновления биографии

День обновления биографии, отмечаемый 10 августа, является уникальной возможностью для людей задуматься над своим личным и профессиональным ростом и обновить свои онлайн-профили. Этот день поощряет людей переоценить и обновить краткие описания, которые представляют их миру, гарантируя, что они представляют себя наиболее актуальными и точными. Задуманный доктором Джейсоном Джонсом, этот день напоминает о необходимости отмечать свои достижения и готовиться к будущим достижениям.

