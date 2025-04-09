23 февраля отмечается День согласия и мира, День дизельного двигателя и Международный день собачьего печенья. Каждый праздник
имеет свою уникальную историю и значение.
Десятого августа отмечается Всемирный день льва. Популяция этих животных сократилась с 400 тысяч в середине ХХ века до 45 тысяч
сегодня из-за изменения климата, болезней и потери мест обитания.
Сегодня, 23 февраля, все поклонники спорта могут присоединиться ко Дню керлинга. Эта игра, которую еще называют шахматами на льду,
зародилась в Шотландии в XVI веке.
28 января отмечается Международный день защиты персональных данных, основанный в 2007 году Советом Европы с целью содействия
защите прав на приватность. У истоков концепции защиты персональных данных и приватности личной жизни стоял американский юрист,
судья Верховного суда США с 1916 по 1939 год Луи Брендайс.