Рудольф Дизель

10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

Десятого августа отмечается Всемирный день льва. Популяция этих животных сократилась с 400 тысяч в середине ХХ века до 45 тысяч сегодня из-за изменения климата, болезней и потери мест обитания.