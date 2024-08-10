10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

10 августа 2024, 03:11  •  2629 просмотра

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Десятого августа отмечается Всемирный день льва. Популяция этих животных сократилась с 400 тысяч в середине ХХ века до 45 тысяч сегодня из-за изменения климата, болезней и потери мест обитания.

Сегодня, десятого августа, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня льва, пишет УНН.

С середины ХХ века популяция львов на планете неуклонно сокращается.

По оценкам зоозащитников, в тот момент на Земле насчитывалось около 400 тысяч львов. К 70-м годам популяция этих животных сократилась до 100 тысяч, а сейчас не превышает 45 тысяч.

Основными причинами снижения популяции львов называют изменение климата, болезни, потерю мест обитания из-за человеческой деятельности.

Также на уменьшение популяции львов влияет то, что многие их прайды географически изолированы, что приводит к сокращению генетического разнообразия. Поэтому Международный союз охраны природы признал львов уязвимым видом.

Самец льва за день может съесть семь килограммов мяса, самка - пять. Лев с легкостью разгоняется до 80 километров в час, но долго бежать с этой скоростью не может. В длину лев может прыгнуть на расстояние до десяти метров.

Львы могут спать по 20 часов в сутки.

Также 10 августа - это Международный день биодизеля. Именно 10 августа 1893 года немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель продемонстрировал двигатель, который работал на топливе из арахисового масла.

Правда, тогда эта идея так и осталась на уровне смелого эксперимента. Однако, с годами идея производства экологического топлива приобретала все большую популярность.

Сейчас биодизель изготавливают из кокосового, касторового и пальмового масла, бобов сои, семян рапса. В некоторых странах для производства используют животный и рыбий жир. Но наиболее перспективным видом экологического топлива являются водоросли.

Нормативно изготовление биотоплива утверждено в 48 странах мира.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Лаврентия, который жил в ІІІ веке.

Лаврентий был соратником Папы Римского Сикста II. Во время усиления гонений на христиан, по приказу императора Валериана, Сикста II и людей из его ближайшего окружения арестовали.

Лаврентий отвечал за церковное имущество, которое ему приказали передать властям. Священник отказался и все раздал бедным людям. Это разозлило императора - за такой дерзкий поступок Лаврентия долго пытали, а потом казнили.

Именины десятого августа празднуют Лаврентий, Роман.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
zemlyaЗемля
rudolf-dizelРудольф Дизель
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