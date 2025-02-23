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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Всемирный день взаимопонимания и мира, День дизельного двигателя и Международный день собачьего печенья: что можно отметить 23 февраля

Всемирный день взаимопонимания и мира, День дизельного двигателя и Международный день собачьего печенья: что можно отметить 23 февраля

Киев  •  УНН

 • 8861 просмотра

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23 февраля отмечается День согласия и мира, День дизельного двигателя и Международный день собачьего печенья. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и значение.

Сегодня, 23 февраля, в мире отмечается День взаимопонимания и мира, автовладельцы в День дизельного двигателя могут поспорить, что лучше дизель, или бензин, а владельцы собак могут приготовить своим четвероногим друзьям печенье, отметив таким образом Международный день собачьего печенья, пишет УНН

Детали

Сегодня, 23 февраля, отмечается Всемирный день взаимопонимания и мира. В этот день в 1905 году состоялось основание клуба Ротари, который имел целью только объединение бизнесменов с целью дружеских и доброжелательных отношений и сотрудничества. Впоследствии возникла большая всемирная организация - Ротари Интернешнл, которая позиционирует себя как открытое, неполитическое, благотворительное образование.

Члены клуба Ротари, или ротарианцы - это  профессионалы и лидеры в различных направлениях бизнеса, которые реализуют гуманитарные проекты, придерживаются этических норм в профессиональной деятельности, стремятся к установлению взаимопонимания и мира во всем мире. 

Ротари Интернешнл рекомендует всем клубам в феврале включить в свою программу еженедельных встреч специальные мероприятия, которые подчеркивают необходимость понимания и доброй воли для всего мира.

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Также сегодня День дизельного двигателя. Именно 23 февраля 1893 года немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель получил патент на свой двигатель внутреннего сгорания, который работал на более дешевом топливе чем бензин.

Правда, изобретателю понадобилось еще четыре года, чтобы устранить все недостатки и представить первый полноценно работающий дизельный двигатель. Кстати, дизельные автомобили более опасны для экологии, чем бензиновые. Среди вредных выбросов - диоксид серы, угарный газ, оксиды азота, углеводородные вещества и сажа. Автопроизводители минимизируют изготовление транспорта с дизельными двигателями.

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Кроме того, 23 февраля проводится Международный день печенья для собак. Первые специальные лакомства для собак появились еще в середине XIX века. Американский предприниматель Джеймс Спратт, вдохновившись остатками сухарей на корабле, разработал рецепт первого собачьего бисквита, что стало настоящей революцией в уходе за домашними любимцами. 

Международный день печенья для собак напоминает о важности баланса в питании четвероногих и возможность порадовать их вкусными и полезными угощениями. 

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Павел Башинский

Павел Башинский

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