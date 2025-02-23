Всесвітній день взаєморозуміння і миру, День дизельного двигуна та Міжнародний день собачого печива: що можна відзначити 23 лютого

Сьогодні, 23 лютого, у світі відзначається День порозуміння і миру, автовласники можуть в День дизельного двигуна можуть посперечатися, що краще дизель, чи бензин, а власники собак можуть приготувати своїм чотирилапим друзям печиво, відзначивши таким чином Міжнародний день собачого печива, пише УНН.

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Сьогодні, 23 лютого, відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру. В цей день у 1905 році відбулося заснування клубу Ротарі, який мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація - Ротарі Інтернешнл, яка позиціонує себе як відкрите, неполітичне, благочинне утворення.

Члени клубу Ротарі, або ротаріанці - це професіонали та лідери в різних напрямках бізнесу, які реалізують гуманітарні проєкти, дотримуються етичних норм у професійній діяльності, прагнуть до встановлення взаєморозуміння і миру в усьому світі.

Ротарі Інтернешнл рекомендує всім клубам в лютому включити до своєї програми щотижневих зустрічей спеціальні заходи, які підкреслюють необхідність розуміння й доброї волі для всього світу.

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Також сьогодні День дизельного двигуна. Саме 23 лютого 1893 року німецькій інженер та винахідник Рудольф Дизель отримав патент на свій двигун внутрішнього згоряння, який працював на більш дешевому паливі ніж бензин.

Щоправда, винахіднику знадобилося ще чотири роки аби усунути всі недоліки і представити перший повноцінно працюючий дизельний двигун. До речі, дизельні автомобілі більш небезпечні для екології, ніж бензинові. Серед шкідливих викидів – діоксид сірки, чадний газ, оксиди азоту, вуглеводні речовини та сажа. Автовиробники мінімізують виготовлення транспорту з дизельними двигунами.

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Окрім того, 23 лютого проводиться Міжнародний день печива для собак. Перші спеціальні ласощі для собак з’явилися ще в середині XIX століття. Американський підприємець Джеймс Спратт, надихнувшись залишками сухарів на кораблі, розробив рецепт першого собачого бісквіта, що стало справжньою революцією у догляді за домашніми улюбленцями.

Міжнародний день печива для собак нагадує про важливість балансу в харчуванні чотирилапих та можливість порадувати їх смачними й корисними частуваннями.

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