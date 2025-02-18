Побачив лебедя і кинувся до нього: у Києві рятувальники витягнули собаку з крижаної води

У Києві співробітники ДСНС врятували собаку з крижаної води Дніпра. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення пресслужби відомства.

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Згідно з повідомленням, інцидент стався на затоці Собаче гирло в Оболонському районі столиці. Пес побачив лебедя і без вагань кинувся до нього.

"Та лід на річці виявився тонким. В одну мить чотирилапий опинився у крижаній воді, безсилий вибратися самостійно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на порятунок прийшли водолази ДСНС, які за допомогою спеціального обладнання витягли чотирилапого з води, якого на березі вже чекала господиня – "перелякана, але неймовірно вдячна".

"Ця історія – ще одне нагадування: кожне життя важливе. Будьте обережні, не випускайте своїх улюбленців на тонкий лід та дотримуйтесь правил безпеки", - радять рятувальники.

Нагадаємо

У Великоолександрівській громаді виявили тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, які зникли під кригою 13 лютого. Згодом водолази ДСНС знайшли тіло ще одного хлопчика.