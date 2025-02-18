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05:23 • 13193 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122449 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182566 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146991 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138555 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117220 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107898 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102986 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141742 перегляди

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Побачив лебедя і кинувся до нього: у Києві рятувальники витягнули собаку з крижаної води

Побачив лебедя і кинувся до нього: у Києві рятувальники витягнули собаку з крижаної води

Київ • УНН

 • 33184 перегляди

На затоці Собаче гирло в Оболонському районі Києва пес, побачивши лебедя, вибіг на тонкий лід та провалився у воду. Водолази ДСНС успішно врятували тварину та передали її вдячній господині.

У Києві співробітники ДСНС врятували собаку з крижаної води Дніпра. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення пресслужби відомства.

Деталі

Згідно з повідомленням, інцидент стався на затоці Собаче гирло в Оболонському районі столиці. Пес побачив лебедя і без вагань кинувся до нього.

"Та лід на річці виявився тонким. В одну мить чотирилапий опинився у крижаній воді, безсилий вибратися самостійно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на порятунок прийшли водолази ДСНС, які за допомогою спеціального обладнання витягли чотирилапого з води, якого на березі вже чекала господиня – "перелякана, але неймовірно вдячна".

"Ця історія – ще одне нагадування: кожне життя важливе. Будьте обережні, не випускайте своїх улюбленців на тонкий лід та дотримуйтесь правил безпеки", - радять рятувальники.

Нагадаємо

У Великоолександрівській громаді виявили тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, які зникли під кригою 13 лютого. Згодом водолази ДСНС знайшли тіло ще одного хлопчика.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Київ
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