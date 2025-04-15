Рудольф Дизель

23 лютого відзначається День порозуміння і миру, День дизельного двигуна та Міжнародний день собачого печива. Кожне свято має свою
унікальну історію та значення.
Десятого серпня відзначається Всесвітній день лева. Популяція цих тварин скоротилася з 400 тисяч у середині ХХ століття до 45
тисяч сьогодні через зміну клімату, хвороби та втрату місць проживання.
Сьогодні, 23 лютого, усі шанувальники спорту можуть долучитися до Дня керлінгу. Ця гра, яку ще називають шахами на льоду, зародилася у Шотландії в XVІ столітті.
28 січня відзначається Міжнародний день захисту персональних даних, започаткований у 2007 році Радою Європи з метою сприяння захисту прав на приватність. У витоків концепції захисту персональних даних та приватності особистого життя стояв американський юрист, суддя Верховного суду США з 1916 по 1939 рік Луї Брендайс.