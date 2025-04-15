Рудольф Дизель

Всесвітній день взаєморозуміння і миру, День дизельного двигуна та Міжнародний день собачого печива: що можна відзначити 23 лютого

23 лютого відзначається День порозуміння і миру, День дизельного двигуна та Міжнародний день собачого печива. Кожне свято має свою унікальну історію та значення.