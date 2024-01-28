28 січня: Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України

Сьогодні, 28 січня, відзначається Міжнародний день захисту персональних даних. Подія була започаткована у 2007 році за ініціативи Ради Європи, пише УНН.

У витоків концепції захисту персональних даних та приватності особистого життя стояв американський юрист, суддя Верховного суду США з 1916 по 1939 рік Луї Брендайс.

У той час в США досить популярною була так звана "бульварна преса", яка не цуралася оприлюднювати усі особисті дані героїв своїх публікацій.

Брендайс пропонував закріпити за людиною "право бути залишеним в спокої".

Загальною декларацією прав людини в 1948 році проголошено право кожної людини на захист від вторгнення в особисте життя, житло чи кореспонденцію. Відтоді в багатьох міжнародних угодах з’явилися посилання на конфіденційність як на природне право людини.

28 січня 1981 року Рада Європи 28 січня 1981 року ухвалила Конвенцію "Про захист осіб у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних". Цей документ став першим міжнародним інструментом, який точно визначив, що таке персональні дані. Також у ньому прописані механізми того, як може бути захищено право недоторканності особистого життя.

Цікаво, що сьогодні, в останню неділю січня відзначається Міжнародний день без інтернету.

У сучасному цифровому світі саме всесвітня мережа є найбільшим ресурсом для крадіжок персональних даних.

Але ключова мета сьогоднішньої події – закликати людей частіше відключитися від цифрового світу та приділяти більше уваги особистому спілкуванню з людьми.

28 січня 1992 року Незалежна Україна офіційно отримала свій прапор. Саме цього дня Верховна Рада прийняла постанову, згідного якої затвердила синьо-жовтий стяг Державним прапором України.

Також 28 січня називають Днем народження дизельного двигуна.

Саме цього дня німецький інженер Рудольф Дизель завершив випробування двигуна власної конструкції.

Наявні на той момент двигуни внутрішнього згорання він вважав занадто недосконалими через низький коефіцієнт корисної дії. ККД його винаходу був вдвічі вищий. Вже в 1898 році було налагоджено серійне виробництво.

Ще 28 січня – це Всесвітній день безробітних.

Мета події - привернути увагу громадськості та держав до безробіття, у результаті якого мільйони людей з різних країн залишаються без засобів для існування.

За офіційною статистикою, нині у світі нараховується більше 200 мільярдів безробітних.

Ще сьогодні можна відзначити День відкриття Антарктиди, День конструктора "Лего" та долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня боротьби із проказою.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Єфрема Сиріна, який жив у Месопотамії у ІV столітті.

Якось Єфрема звинуватили у крадіжці, але на суді виправдали. Після цього він усамітнився у пустелі. До злочину він не мав жодного відношення, але все одно каявся, тому Єфрема називають учителем каяття.

Після цього Єфрем став ченцем монастиря у Сирії. Написав багато молитов та пісне співів.

Іменини 28 січня святкують Єфрем, Юхим, Георгій, Юрій.