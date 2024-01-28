28 января: Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины

Сегодня, 28 января, отмечается Международный день защиты персональных данных. Событие было основано в 2007 году по инициативе Совета Европы, пишет УНН.

У истоков концепции защиты персональных данных и приватности личной жизни стоял американский юрист, судья Верховного суда США с 1916 по 1939 год Луи Брендайс.

В то время в США достаточно популярной была так называемая "бульварная пресса", которая не чуралась обнародовать все личные данные героев своих публикаций.

Брендайс предлагал закрепить за человеком "право быть оставленным в покое".

Всеобщей декларацией прав человека в 1948 году провозглашено право каждого человека на защиту от вторжения в личную жизнь, жилище или корреспонденцию. С тех пор во многих международных соглашениях появились ссылки на конфиденциальность как на естественное право человека.

28 января 1981 года Совет Европы 28 января 1981 года принял Конвенцию "О защите лиц в связи с автоматической обработкой персональных данных". Этот документ стал первым международным инструментом, который точно определил, что такое персональные данные. Также в нем прописаны механизмы того, как может быть защищено право неприкосновенности личной жизни.

Интересно, что сегодня, в последнее воскресенье января отмечается Международный день без интернета.

В современном цифровом мире именно всемирная сеть является самым большим ресурсом для краж персональных данных.

Но ключевая цель сегодняшнего события - призвать людей чаще отключиться от цифрового мира и уделять больше внимания личному общению с людьми.

28 января 1992 года Независимая Украина официально получила свой флаг. Именно в этот день Верховная Рада приняла постановление, согласно которому утвердила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины.

Также 28 января называют Днем рождения дизельного двигателя.

Именно в этот день немецкий инженер Рудольф Дизель завершил испытания двигателя собственной конструкции.

Имеющиеся на тот момент двигатели внутреннего сгорания он считал слишком несовершенными из-за низкого коэффициента полезного действия. КПД его изобретения был вдвое выше. Уже в 1898 году было налажено серийное производство.

Еще 28 января - это Всемирный день безработных.

Цель события - привлечь внимание общественности и государств к безработице, в результате которой миллионы людей из разных стран остаются без средств к существованию.

По официальной статистике, сейчас в мире насчитывается более 200 миллиардов безработных.

Еще сегодня можно отметить День открытия Антарктиды, День конструктора "Лего" и присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня борьбы с проказой.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Ефрема Сирина, который жил в Месопотамии в IV веке.

Как-то Ефрема обвинили в краже, но на суде оправдали. После этого он уединился в пустыне. К преступлению он не имел никакого отношения, но все равно раскаивался, поэтому Ефрема называют учителем раскаяния.

После этого Ефрем стал монахом монастыря в Сирии. Написал много молитв и песенных песнопений.

Именины 28 января празднуют Ефрем, Ефим, Ефим, Георгий, Юрий.