28 января: Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины
Киев • УНН
28 января отмечается Международный день защиты персональных данных, основанный в 2007 году Советом Европы с целью содействия защите прав на приватность. У истоков концепции защиты персональных данных и приватности личной жизни стоял американский юрист, судья Верховного суда США с 1916 по 1939 год Луи Брендайс.
Сегодня, 28 января, отмечается Международный день защиты персональных данных. Событие было основано в 2007 году по инициативе Совета Европы, пишет УНН.
У истоков концепции защиты персональных данных и приватности личной жизни стоял американский юрист, судья Верховного суда США с 1916 по 1939 год Луи Брендайс.
В то время в США достаточно популярной была так называемая "бульварная пресса", которая не чуралась обнародовать все личные данные героев своих публикаций.
Брендайс предлагал закрепить за человеком "право быть оставленным в покое".
Всеобщей декларацией прав человека в 1948 году провозглашено право каждого человека на защиту от вторжения в личную жизнь, жилище или корреспонденцию. С тех пор во многих международных соглашениях появились ссылки на конфиденциальность как на естественное право человека.
28 января 1981 года Совет Европы 28 января 1981 года принял Конвенцию "О защите лиц в связи с автоматической обработкой персональных данных". Этот документ стал первым международным инструментом, который точно определил, что такое персональные данные. Также в нем прописаны механизмы того, как может быть защищено право неприкосновенности личной жизни.
Интересно, что сегодня, в последнее воскресенье января отмечается Международный день без интернета.
В современном цифровом мире именно всемирная сеть является самым большим ресурсом для краж персональных данных.
Но ключевая цель сегодняшнего события - призвать людей чаще отключиться от цифрового мира и уделять больше внимания личному общению с людьми.
28 января 1992 года Независимая Украина официально получила свой флаг. Именно в этот день Верховная Рада приняла постановление, согласно которому утвердила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины.
Также 28 января называют Днем рождения дизельного двигателя.
Именно в этот день немецкий инженер Рудольф Дизель завершил испытания двигателя собственной конструкции.
Имеющиеся на тот момент двигатели внутреннего сгорания он считал слишком несовершенными из-за низкого коэффициента полезного действия. КПД его изобретения был вдвое выше. Уже в 1898 году было налажено серийное производство.
Еще 28 января - это Всемирный день безработных.
Цель события - привлечь внимание общественности и государств к безработице, в результате которой миллионы людей из разных стран остаются без средств к существованию.
По официальной статистике, сейчас в мире насчитывается более 200 миллиардов безработных.
Еще сегодня можно отметить День открытия Антарктиды, День конструктора "Лего" и присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня борьбы с проказой.
По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Ефрема Сирина, который жил в Месопотамии в IV веке.
Как-то Ефрема обвинили в краже, но на суде оправдали. После этого он уединился в пустыне. К преступлению он не имел никакого отношения, но все равно раскаивался, поэтому Ефрема называют учителем раскаяния.
После этого Ефрем стал монахом монастыря в Сирии. Написал много молитв и песенных песнопений.
Именины 28 января празднуют Ефрем, Ефим, Ефим, Георгий, Юрий.
28 января: Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины
28 января отмечается Международный день защиты персональных данных, основанный в 2007 году Советом Европы с целью содействия защите прав на приватность. У истоков концепции защиты персональных данных и приватности личной жизни стоял американский юрист, судья Верховного суда США с 1916 по 1939 год Луи Брендайс.
Американские студенты по программе Госдепа разработали план послевоенного восстановления Бучи
Американские студенты разработали план реконструкции украинского города Буча по программе Государственного департамента США. План видит Бучу городом велосипедов, пешеходных дорожек и безопасной среды после разрушений, нанесенных во время российской оккупации.
Мы выиграли бы войну быстрее, если бы били по России западным оружием - Неижпапа
Командующий ВМС Украины заявил, что Украина выиграла бы войну быстрее, если бы ей разрешили использовать западное оружие для поражения целей на территории России. Украине удалось уничтожить более двух десятков российских кораблей, но адмирал предупредил, что нужны новые методы, поскольку враг адаптируется.
Российский бизнесмен в Брюсселе, связанный с ГРУ, поставляет оборонное оборудование в РФ в обход санкций - The Insider
Гражданин России Виктор Лабин живет в Брюсселе вблизи офисов ЕС и НАТО. Через свою бельгийскую компанию он поставляет российским оборонным фирмам западное оборудование в обход санкций. Российская компания его сына Руслана импортирует и обслуживает инструменты, используемые в российском военном производстве.
Кризис в Техасе является продолжением предвыборной гонки - эксперт
Кризис в Техасе связан с межпартийным конфликтом из-за безопасности границы и помощи Украине. Однако это не "гражданская война".
КНДР запустила несколько крылатых ракет
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет со своего восточного побережья в воскресенье утром. Это произошло через несколько дней после того, как Северная Корея провела испытания новых стратегических крылатых ракет со своего западного побережья в начале этой недели.
Украинский флот заинтересован в британских кораблях - Неижпапа
Командующий ВМС Украины заявил, что они с радостью примут два британских фрегата, которые Великобритания планирует вывести из эксплуатации в 2024 году из-за нехватки моряков. Министр обороны Великобритании ранее заявлял, что 2024 год станет решающим для судьбы Украины и что Великобритания продолжит поддерживать Киев.
На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов
Посольство США предупредило о бандитских нападениях и убийствах туристов на Багамских островах, жертвами которых в этом году стали 18 человек. Посольство посоветовало туристам избегать сопротивления нападавшим и быть особенно осторожными в восточной части Нассау.
WP: Россия ищет новых союзников, чтобы подорвать Запад
Россия считает, что растущие связи с Китаем и развивающимися странами позволяют ей бросить вызов финансовой системе, в которой доминируют США, и Западу. Российские документы свидетельствуют о планах подорвать доллар и создать новый финансовый порядок, в котором не будут доминировать США.
Рано утром в воскресенье в районе Токио произошло землетрясение магнитудой 4,8; угрозы цунами нет, разрушений нет
В воскресенье утром в Токио и прилегающих районах произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов. Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение произошло в 8:59 утра по местному времени в северной части Токийского залива на глубине 80 км. Предупреждение о цунами не объявлялось, сообщений о жертвах или значительных разрушениях не поступало, хотя некоторые транзитные услуги были ненадолго задержаны.