Міжнародний день біодизеля, День працівників будівельної галузі, День дині: що ще святкують 10 серпня

Сьогодні, 10 серпня, у світі відзначають Міжнародний день біодизеля та День дині, а в Україні професійне свято святкують будівельники та ветеринари, пише УНН.

Міжнародний день біодизеля

Саме 10 серпня 1893 року німецький інженер та винахідник Рудольф Дизель продемонстрував двигун, який працював на паливі з арахісової олії.

Щоправда, тоді ця ідея так і залишилася на рівні сміливого експерименту. Однак, з роками ідея виробницва екологічного палива набувала все більшої популярності.

Зараз біодизель виготовляють з кокосової, касторової та пальмової олії, бобів сої, насіння рапсу. У деяких країнах для виробництва використовують тваринний і риб’ячий жир. Але найбільш перспективним видом екологічного палива є водорості.

Нормативно виготовлення біопалива затверджено у 48 країнах світу.

День працівників будівельної галузі

В Україні сьогодні, у другу неділю серпня, відзначається День працівників будівельної галузі, затверджений указом Президента від 1993 року "на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України".

Будівельники – особлива категорія робітників, герої багатьох кумедних історій та об’єкти критики. Але потрібно пам’ятати, кому належать успіхи та досягнення в створенні грандіозних, різноманітних і часом дивовижних будівель.

В умовах повномасштабної російської агресії та необхідності відновлення зруйнованої інфраструктури та житлового фонду професія будівельника стає ключовою у нашій країні.

День працівників ветеринарної медицини

Також у другу неділю серпня в Україні відзначається День Ветеринара. У багатьох українських родинах є домашні улюбленці, які теж потребують своєї медичної допомоги.

Фахівці, які лікують тварин почали з’являтися, з того часу як людство почало їх приручати.

Перша школа ветеринарів з’явилася у Франції в XVIII сторіччі за особистою ініціативою короля Людовика XV.

За неофіційною світовою статистикою найчастіше до ветеринарів звертаються власники собак.

День дині

День дині відзначається у другу неділю серпня, це літнє свято присвячене смачним і культурно значущим туркменським баштанним культурам, що пропонує чудову нагоду оцінити ці соковиті фрукти та їхню цінність, цей день підкреслює сільськогосподарську гордість і культурні традиції Туркменістану.

День дині був заснований у 1994 році Сапармуратом Ніязовим, першим президентом Туркменістану після здобуття незалежності від Радянського Союзу. Ніязов, який вважав за краще, щоб його називали "Туркменбаші" або "вождь туркменів", створив це свято на честь одного з найважливіших сільськогосподарських продуктів країни і джерела національної гордості.

Туркменістан може похвалитися вражаючим розмаїттям баштанних культур: в країні вирощують близько 400 сортів. Посушливий клімат і родючі ґрунти цієї центральноазіатської країни забезпечують ідеальні умови для вирощування надзвичайно солодких і ароматних динь, які протягом століть були невід’ємною частиною туркменської культури і кухні.

День оновлення біографії

День оновлення біографії, що відзначається 10 серпня, є унікальною можливістю для людей замислитися над своїм особистим і професійним зростанням та оновити свої онлайн-профілі. Цей день заохочує людей переоцінити та оновити короткі описи, які представляють їх світові, гарантуючи, що вони представляють себе найактуальнішими та найточнішими. Задуманий доктором Джейсоном Джонсом, цей день нагадує про необхідність відзначати свої досягнення і готуватися до майбутніх досягнень.

