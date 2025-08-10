Міжнародний день біодизеля, День працівників будівельної галузі, День дині: що ще святкують 10 серпня

$41.460.00
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 29303 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 94944 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 82993 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 258247 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 145685 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 317760 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 293175 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106296 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
8 серпня, 10:49 • 148924 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 79136 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Лісова пожежа на околиці Афін локалізована, але евакуація триває через сильний вітер
росіяни можуть атакувати Харків у разі відступу України з Донбасу - Sky News
На Сумщині триває будівництво "антидронових тунелів" для безпеки пересування
Зустріч Трампа і путіна на Алясці: у росії заявили про загрозу зриву саміту і знайшли виннихPhoto
Україна ризикує втратити важливого прихильника: Чехія на порозі зміни курсу - ЗМІ
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 293170 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 207955 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Девід Леммі
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Аляска
Донецька область
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
Економіст (журнал)
TikTok
Instagram
Пістолет
MultiCam (камуфляж)

Міжнародний день біодизеля, День працівників будівельної галузі, День дині: що ще святкують 10 серпня

Київ • УНН

 • 312 перегляди

10 серпня світ відзначає Міжнародний день біодизеля та День дині. В Україні святкують професійні свята будівельники та ветеринари.

Міжнародний день біодизеля, День працівників будівельної галузі, День дині: що ще святкують 10 серпня

Сьогодні, 10 серпня, у світі відзначають Міжнародний день біодизеля та День дині, а в Україні професійне свято святкують будівельники та ветеринари, пише УНН

Міжнародний день біодизеля

Саме 10 серпня 1893 року німецький інженер та винахідник Рудольф Дизель продемонстрував двигун, який працював на паливі з арахісової олії.

Щоправда, тоді ця ідея так і залишилася на рівні сміливого експерименту. Однак, з роками ідея виробницва екологічного палива набувала все більшої популярності.

Зараз біодизель виготовляють з кокосової, касторової та пальмової олії, бобів сої, насіння рапсу. У деяких країнах для виробництва використовують тваринний і риб'ячий жир. Але найбільш перспективним видом екологічного палива є водорості.

Нормативно виготовлення біопалива затверджено у 48 країнах світу.

Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн

День працівників будівельної галузі

В Україні сьогодні, у другу неділю серпня, відзначається День працівників будівельної галузі, затверджений указом Президента від 1993 року "на підтримку ініціативи  працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України".

Будівельники – особлива категорія робітників, герої багатьох кумедних історій та об'єкти критики. Але потрібно пам'ятати, кому належать успіхи та досягнення в створенні грандіозних, різноманітних і часом дивовижних будівель.

В умовах повномасштабної російської агресії та необхідності відновлення зруйнованої інфраструктури та житлового фонду професія будівельника стає ключовою у нашій країні.

Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва

День працівників ветеринарної медицини

Також у другу неділю серпня в Україні відзначається День Ветеринара. У багатьох українських родинах є домашні улюбленці, які теж потребують своєї медичної допомоги.

Фахівці, які лікують тварин почали з'являтися, з того часу як людство почало їх приручати.

Перша школа ветеринарів з'явилася у Франції в XVIII сторіччі за особистою ініціативою короля Людовика XV.

За неофіційною світовою статистикою найчастіше до ветеринарів звертаються власники собак.

Кабмін вніс зміни до правил транспортування тварин автомобільним транспортом

День дині

День дині відзначається у другу неділю серпня, це літнє свято присвячене смачним і культурно значущим туркменським баштанним культурам, що пропонує чудову нагоду оцінити ці соковиті фрукти та їхню цінність, цей день підкреслює сільськогосподарську гордість і культурні традиції Туркменістану. 

День дині був заснований у 1994 році Сапармуратом Ніязовим, першим президентом Туркменістану після здобуття незалежності від Радянського Союзу. Ніязов, який вважав за краще, щоб його називали "Туркменбаші" або "вождь туркменів", створив це свято на честь одного з найважливіших сільськогосподарських продуктів країни і джерела національної гордості.

Туркменістан може похвалитися вражаючим розмаїттям баштанних культур: в країні вирощують близько 400 сортів. Посушливий клімат і родючі ґрунти цієї центральноазіатської країни забезпечують ідеальні умови для вирощування надзвичайно солодких і ароматних динь, які протягом століть були невід'ємною частиною туркменської культури і кухні.

Диня дорожчає, яблуко дешевшає, кавун лідер продажів: ситуація на продовольчому ринку

День оновлення біографії

День оновлення біографії, що відзначається 10 серпня, є унікальною можливістю для людей замислитися над своїм особистим і професійним зростанням та оновити свої онлайн-профілі. Цей день заохочує людей переоцінити та оновити короткі описи, які представляють їх світові, гарантуючи, що вони представляють себе найактуальнішими та найточнішими. Задуманий доктором Джейсоном Джонсом, цей день нагадує про необхідність відзначати свої досягнення і готуватися до майбутніх досягнень.

Фредді Мерк'юрі мав позашлюбну доньку: подробиці з нової біографії

Павло Башинський

Рудольф Дізель
Туркменістан
Україна