Диня дорожчає, яблуко дешевшає, кавун лідер продажів: ситуація на продовольчому ринку

Аналіз торгових майданчиків на продовольчому ринку показав, що станом на 31 липня лідером продажів був кавун, услід за ним ішли слива і нектарин. Також великим попитом користується картопля, пише УНН з посиланням на East Fruit.

Пропозиція кавуна продовжує зростати, в результаті він залишається товаром торгового майданчика, що найбільше продається. Конкуренцію йому намагаються скласти слива та нектарин, продаж яких нарощують учасники з України та Узбекистану. Надходили пропозиції щодо продажу нектарину з Азербайджану - говориться у повідомленні.

Кількість продавців яблука та винограду зменшилася, а продаж дині зберігся на рівні попереднього тижня. Лідером із вирощування баштанних в Україні цього сезону стала Полтавська область. Єгипет почав приймати заявки на гранат нового врожаю, сезон якого незабаром розпочнеться. Надходили пропозиції апельсину з Китаю.

Тижневий топ позицій, що найбільше продаються в кількісному вимірі, дивіться на графіку нижче.

Також повідомляється, що найбільшим попитом серед учасників продовжує користуватися картопля. Крім того, досить часто розміщувалися оголошення про купівлю томату, цукрової кукурудзи та кавуна. Вдвічі збільшилася кількість продавців дині. Зростала пропозиція винограду з Узбекистану.

В овочевому сегменті переважали продажі томату. Столові буряки та білокачанна капуста не потрапляли в топ. При цьому буряк в Україні коштував дешевше, а капуста дорожча, ніж сьогодні.

Ціни торгової групи EastFruit Trade Platform – УКРАЇНА

Зазначається, що в Україні продовжує дешевшати білокачанна капуста. Знизились ціни на моркву. У той же час, попри зростання пропозиції, картопля подорожчала. Подешевшав солодкий перець та зросли ціни на томат. Дорожче, ніж минулого тижня продавався огірок.

Брокколі, цвітна капуста та баклажан подешевшали. Продовжують знижуватись ціни на цукрову кукурудзу. Ціни на часник зростають, незважаючи на старт збирання. У сегменті зелені подорожчали петрушка, кріп та салат та знизилися ціни на зелену цибулю.

Ціни на фрукти і ягоди

Ціни на ягоди та фрукти також змінилися різноспрямовано. Суниця садова подешевшала, а малина подорожчала. Діапазон цін на ожину звузився. Збір лохини досяг піка, що змушує продавців і далі знижувати відпускні ціни.

Чорна смородина почала продаватися дорожче, а порічка і далі дешевшає. Кісточкові фрукти за винятком вишні подешевшали. Почала дорожчати диня. Зростання пропозиції яблука ранніх сортів призвело до зниження цін. Через це ж почав дешевшати виноград. У сегменті імпортної продукції знизилася вартість банана та звузився діапазон цін на апельсин.

Доповнення

Національний банк України повідомляє, що ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з європейськими, а деякі, як вершкове масло, навіть перевищили їх. Це пов'язано з внутрішніми та зовнішніми факторами, включаючи високу собівартість виробництва та різницю у ставках ПДВ.