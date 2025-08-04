Дыня дорожает, яблоко дешевеет, арбуз лидер продаж: ситуация на продовольственном рынке

Анализ торговых площадок на продовольственном рынке показал, что по состоянию на 31 июля лидером продаж был арбуз, вслед за ним шли слива и нектарин. Также большим спросом пользуется картофель, пишет УНН со ссылкой на East Fruit.

Предложение арбуза продолжает расти, в результате он остается самым продаваемым товаром торговой площадки. Конкуренцию ему пытаются составить слива и нектарин, продажи которых наращивают участники из Украины и Узбекистана. Поступали предложения по продаже нектарина из Азербайджана - говорится в сообщении.

Количество продавцов яблока и винограда уменьшилось, а продажа дыни сохранилась на уровне предыдущей недели. Лидером по выращиванию бахчевых в Украине в этом сезоне стала Полтавская область. Египет начал принимать заявки на гранат нового урожая, сезон которого скоро начнется. Поступали предложения апельсина из Китая.

Недельный топ самых продаваемых позиций в количественном измерении смотрите на графике ниже.

Также сообщается, что наибольшим спросом среди участников продолжает пользоваться картофель. Кроме того, довольно часто размещались объявления о покупке томата, сахарной кукурузы и арбуза. Вдвое увеличилось количество продавцов дыни. Росло предложение винограда из Узбекистана.

В овощном сегменте преобладали продажи томата. Столовая свекла и белокочанная капуста не попадали в топ. При этом свекла в Украине стоила дешевле, а капуста дороже, чем сегодня.

Цены торговой группы EastFruit Trade Platform – УКРАИНА

Отмечается, что в Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста. Снизились цены на морковь. В то же время, несмотря на рост предложения, картофель подорожал. Подешевел сладкий перец и выросли цены на томат. Дороже, чем на прошлой неделе продавался огурец.

Брокколи, цветная капуста и баклажан подешевели. Продолжают снижаться цены на сахарную кукурузу. Цены на чеснок растут, несмотря на старт уборки. В сегменте зелени подорожали петрушка, укроп и салат и снизились цены на зеленый лук.

Цены на фрукты и ягоды

Цены на ягоды и фрукты также изменились разнонаправленно. Земляника садовая подешевела, а малина подорожала. Диапазон цен на ежевику сузился. Сбор голубики достиг пика, что вынуждает продавцов и дальше снижать отпускные цены.

Черная смородина начала продаваться дороже, а красная смородина и дальше дешевеет. Косточковые фрукты за исключением вишни подешевели. Начала дорожать дыня. Рост предложения яблока ранних сортов привел к снижению цен. Из-за этого же начал дешеветь виноград. В сегменте импортной продукции снизилась стоимость банана и сузился диапазон цен на апельсин.

Дополнение

Национальный банк Украины сообщает, что цены на продовольственные товары в Украине сблизились с европейскими, а некоторые, как сливочное масло, даже превысили их. Это связано с внутренними и внешними факторами, включая высокую себестоимость производства и разницу в ставках НДС.