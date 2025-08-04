Дыня дорожает, яблоко дешевеет, арбуз лидер продаж: ситуация на продовольственном рынке
Киев • УНН
По состоянию на 31 июля арбуз является лидером продаж, за ним следуют слива и нектарин. Цены на дыню растут, тогда как яблоки и виноград дешевеют.
Анализ торговых площадок на продовольственном рынке показал, что по состоянию на 31 июля лидером продаж был арбуз, вслед за ним шли слива и нектарин. Также большим спросом пользуется картофель, пишет УНН со ссылкой на East Fruit.
Предложение арбуза продолжает расти, в результате он остается самым продаваемым товаром торговой площадки. Конкуренцию ему пытаются составить слива и нектарин, продажи которых наращивают участники из Украины и Узбекистана. Поступали предложения по продаже нектарина из Азербайджана
Количество продавцов яблока и винограда уменьшилось, а продажа дыни сохранилась на уровне предыдущей недели. Лидером по выращиванию бахчевых в Украине в этом сезоне стала Полтавская область. Египет начал принимать заявки на гранат нового урожая, сезон которого скоро начнется. Поступали предложения апельсина из Китая.
Недельный топ самых продаваемых позиций в количественном измерении смотрите на графике ниже.
Также сообщается, что наибольшим спросом среди участников продолжает пользоваться картофель. Кроме того, довольно часто размещались объявления о покупке томата, сахарной кукурузы и арбуза. Вдвое увеличилось количество продавцов дыни. Росло предложение винограда из Узбекистана.
В овощном сегменте преобладали продажи томата. Столовая свекла и белокочанная капуста не попадали в топ. При этом свекла в Украине стоила дешевле, а капуста дороже, чем сегодня.
Цены торговой группы EastFruit Trade Platform – УКРАИНА
Отмечается, что в Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста. Снизились цены на морковь. В то же время, несмотря на рост предложения, картофель подорожал. Подешевел сладкий перец и выросли цены на томат. Дороже, чем на прошлой неделе продавался огурец.
Брокколи, цветная капуста и баклажан подешевели. Продолжают снижаться цены на сахарную кукурузу. Цены на чеснок растут, несмотря на старт уборки. В сегменте зелени подорожали петрушка, укроп и салат и снизились цены на зеленый лук.
Цены на фрукты и ягоды
Цены на ягоды и фрукты также изменились разнонаправленно. Земляника садовая подешевела, а малина подорожала. Диапазон цен на ежевику сузился. Сбор голубики достиг пика, что вынуждает продавцов и дальше снижать отпускные цены.
Черная смородина начала продаваться дороже, а красная смородина и дальше дешевеет. Косточковые фрукты за исключением вишни подешевели. Начала дорожать дыня. Рост предложения яблока ранних сортов привел к снижению цен. Из-за этого же начал дешеветь виноград. В сегменте импортной продукции снизилась стоимость банана и сузился диапазон цен на апельсин.
Дополнение
Национальный банк Украины сообщает, что цены на продовольственные товары в Украине сблизились с европейскими, а некоторые, как сливочное масло, даже превысили их. Это связано с внутренними и внешними факторами, включая высокую себестоимость производства и разницу в ставках НДС.