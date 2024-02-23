23 лютого: День керлінгу, День дизельного двигуна

Сьогодні, 23 лютого, усі шанувальники спорту можуть долучитися до Дня керлінгу, пише УНН.

Ця гра, яку ще називають шахами на льоду, зародилася у Шотландії в XVІ столітті.

За сучасними правилами, у кожній команді є чотири гравці: ведучий, другий, третій і капітан команди, якого називають скіпом. Гра ділиться на 10 ендів, у кожному з яких командам нараховуються очки, залежно від того, скільки своїх каменів виявилося ближче до центру кола.

Траєкторію руху каменів по льоду гравці можуть змінювати спеціальними щітками.

З 1998 року керлінг став олімпійським видом спорту.

Ще одне сьогоднішнє спортивне свято – День гри у теніс.

Вважається, що теніс зародився в монастирських обителях на півночі Франції в ХІІ столітті. Спочатку в теніс грали на корті у формі пісочного годинника.

До того, як тенісисти стали використовувати ракетки, люди відбивали м'яч долонею руки через сітку. Прототипи сучасних ракеток вперше почали використовувати у ХVІ столітті. Жовті тенісні м'ячі вперше були використані в 1986 році. До того часу вони були білого кольору.

Також сьогодні День дизельного двигуна. Саме 23 лютого 1893 року німецькій інженер та винахідник Рудольф Дизель отримав патент на свій двигун внутрішнього згоряння, який працював на більш дешевому паливі ніж бензин.

Щоправда, винахіднику знадобилося ще чотири роки аби усунути всі недоліки і представити перший повноцінно працюючий дизельний двигун.

Перший міжнародний день протидії булінгу цього року припадає на 23 лютого. Заходи з нагоди цієї події відбуваються двічі на рік: в останню п’ятницю лютого та у третю неділю листопада.

Ініціаторами події виступили канадські школярі Тревіс Прайс і Девід Шепард. Вони вирішили підтримати свого однокласника, над яким знущалися за те, що він носив рожеву сорочку. Підлітки купили 50 рожевих сорочок і закликали своїх однолітків носити їх, створивши потужну візуальну заяву проти булінгу.

Мета сьогоднішньої події – підвищити обізнаність суспільства про поширену проблему булінгу та сприяти зусиллям, спрямованим на його запобігання.

Ще сьогодні, в останню п’ятницю лютого, можна долучитися до Всесвітнього дня стерилізації тварин, який був започаткований в США у 1995 році.

Ініціатори події закликають представників влади та волонтерів сприяти та долучатися, в першу чергу, до стерилізації безпритульних котів та собак.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Харлампія.

Все своє життя він присвятив служінню Господу, був єпископом у Малій Азії. Вже у похилому віці Харлампія схопили та жорстоко катували, але він мужньо витримав усі тортури і дожив до 113 років.

Іменини 23 лютого святкують Харлампій, Антон, Василь, Марк, Семен, Ганна, Галина.