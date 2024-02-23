23 февраля: День керлинга, День дизельного двигателя
Киев • УНН
Сегодня, 23 февраля, все поклонники спорта могут присоединиться ко Дню керлинга. Эта игра, которую еще называют шахматами на льду, зародилась в Шотландии в XVI веке.
Сегодня, 23 февраля, все поклонники спорта могут присоединиться ко Дню керлинга, пишет УНН.
Эта игра, которую еще называют шахматами на льду, зародилась в Шотландии в XVI веке.
По современным правилам, в каждой команде есть четыре игрока: ведущий, второй, третий и капитан команды, которого называют скипом. Игра делится на 10 эндов, в каждом из которых командам начисляются очки, в зависимости от того, сколько своих камней оказалось ближе к центру круга.
Траекторию движения камней по льду игроки могут изменять специальными щетками.
С 1998 года керлинг стал олимпийским видом спорта.
Еще один сегодняшний спортивный праздник - День игры в теннис.
Считается, что теннис зародился в монастырских обителях на севере Франции в ХІІ веке. Сначала в теннис играли на корте в форме песочных часов.
До того, как теннисисты стали использовать ракетки, люди отбивали мяч ладонью руки через сетку. Прототипы современных ракеток впервые начали использовать в ХѴІ веке. Желтые теннисные мячи впервые были использованы в 1986 году. К тому времени они были белого цвета.
Также сегодня День дизельного двигателя. Именно 23 февраля 1893 года немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель получил патент на свой двигатель внутреннего сгорания, который работал на более дешевом топливе чем бензин.
Правда, изобретателю понадобилось еще четыре года, чтобы устранить все недостатки и представить первый полноценно работающий дизельный двигатель.
Первый международный день противодействия буллингу в этом году приходится на 23 февраля. Мероприятия по случаю этого события проходят дважды в год: в последнюю пятницу февраля и в третье воскресенье ноября.
Инициаторами события выступили канадские школьники Трэвис Прайс и Дэвид Шепард. Они решили поддержать своего одноклассника, над которым издевались за то, что он носил розовую рубашку. Подростки купили 50 розовых рубашек и призвали своих сверстников носить их, создав мощное визуальное заявление против буллинга.
Цель сегодняшнего события - повысить осведомленность общества о распространенной проблеме буллинга и способствовать усилиям, направленным на его предотвращение.
Еще сегодня, в последнюю пятницу февраля, можно присоединиться к Всемирному дню стерилизации животных, который был основан в США в 1995 году.
Инициаторы события призывают представителей власти и волонтеров способствовать и участвовать, в первую очередь, к стерилизации бездомных кошек и собак.
По церковному календарю сегодня День памяти святого Харлампия.
Всю свою жизнь он посвятил служению Господу, был епископом в Малой Азии. Уже в преклонном возрасте Харлампия схватили и жестоко пытали, но он мужественно выдержал все пытки и дожил до 113 лет.
Именины 23 февраля празднуют Харлампий, Антон, Василий, Марк, Семен, Анна, Галина.
23 февраля: День керлинга, День дизельного двигателя
Сегодня, 23 февраля, все поклонники спорта могут присоединиться ко Дню керлинга. Эта игра, которую еще называют шахматами на льду, зародилась в Шотландии в XVI веке.
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