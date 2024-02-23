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23 февраля: День керлинга, День дизельного двигателя

23 февраля: День керлинга, День дизельного двигателя

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 04:09  •  6477 просмотра

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Сегодня, 23 февраля, все поклонники спорта могут присоединиться ко Дню керлинга. Эта игра, которую еще называют шахматами на льду, зародилась в Шотландии в XVI веке.

Сегодня, 23 февраля, все поклонники спорта могут присоединиться ко Дню керлинга, пишет УНН.

Эта игра, которую еще называют шахматами на льду, зародилась в Шотландии в XVI веке. 

По современным правилам, в каждой команде есть четыре игрока: ведущий, второй, третий и капитан команды, которого называют скипом. Игра делится на 10 эндов, в каждом из которых командам начисляются очки, в зависимости от того, сколько своих камней оказалось ближе к центру круга.

Траекторию движения камней по льду игроки могут изменять специальными щетками. 

С 1998 года керлинг стал олимпийским видом спорта.

Еще один сегодняшний спортивный праздник - День игры в теннис.

Считается, что теннис зародился в монастырских обителях на севере Франции в ХІІ веке. Сначала в теннис играли на корте в форме песочных часов.

До того, как теннисисты стали использовать ракетки, люди отбивали мяч ладонью руки через сетку. Прототипы современных ракеток впервые начали использовать в ХѴІ веке. Желтые теннисные мячи впервые были использованы в 1986 году. К тому времени они были белого цвета.

Также сегодня День дизельного двигателя. Именно 23 февраля 1893 года немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель получил патент на свой двигатель внутреннего сгорания, который работал на более дешевом топливе чем бензин.

Правда, изобретателю понадобилось еще четыре года, чтобы устранить все недостатки и представить первый полноценно работающий дизельный двигатель.

Первый международный день противодействия буллингу в этом году приходится на 23 февраля. Мероприятия по случаю этого события проходят дважды в год: в последнюю пятницу февраля и в третье воскресенье ноября.

Инициаторами события выступили канадские школьники Трэвис Прайс и Дэвид Шепард. Они решили поддержать своего одноклассника, над которым издевались за то, что он носил розовую рубашку. Подростки купили 50 розовых рубашек и призвали своих сверстников носить их, создав мощное визуальное заявление против буллинга.

Цель сегодняшнего события - повысить осведомленность общества о распространенной проблеме буллинга и способствовать усилиям, направленным на его предотвращение.

Еще сегодня, в последнюю пятницу февраля, можно присоединиться к Всемирному дню стерилизации животных, который был основан в США в 1995 году.

Инициаторы события призывают представителей власти и волонтеров способствовать и участвовать, в первую очередь, к стерилизации бездомных кошек и собак.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Харлампия.

Всю свою жизнь он посвятил служению Господу, был епископом в Малой Азии. Уже в преклонном возрасте Харлампия схватили и жестоко пытали, но он мужественно выдержал все пытки и дожил до 113 лет.

Именины 23 февраля празднуют Харлампий, Антон, Василий, Марк, Семен, Анна, Галина.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
shotlandiyaШотландия
rudolf-dizelРудольф Дизель
frantsiyaФранция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
23 лютого: День керлінгу, День дизельного двигуна
February 23: Curling Day, Diesel Engine Day
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23 февраля: День керлинга, День дизельного двигателя

Сегодня, 23 февраля, все поклонники спорта могут присоединиться ко Дню керлинга. Эта игра, которую еще называют шахматами на льду, зародилась в Шотландии в XVI веке.

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