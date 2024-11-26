Формула-1 анонсировала появление новой команды в 2026 году

ukenru
Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 88807 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 100351 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 102625 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 109035 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 140963 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 208191 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 180434 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 182686 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 238761 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 193531 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Суд избрал меры пресечения участникам смертельной стрельбы в отеле на Печерске

Суд избрал меры пресечения участникам смертельной стрельбы в отеле на Печерске

 • 20831 просмотра
Завтра в Украине еще один день с отключениями света: сколько очередей и когда будут отключать

Завтра в Украине еще один день с отключениями света: сколько очередей и когда будут отключать

 • 23181 просмотра
"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

 • 41170 просмотра
Армия рф сегодня ударила по Одесской области двумя ракетами "Искандер-М" - Воздушные силы

Армия рф сегодня ударила по Одесской области двумя ракетами "Искандер-М" - Воздушные силы

 • 28857 просмотра
Масштабная авария в Киеве: сотни домов остались без газа

Масштабная авария в Киеве: сотни домов остались без газа

 • 19968 просмотра
публикации
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 104758 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 140965 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 208192 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 153674 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 163613 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

 • 41170 просмотра
Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

 • 91657 просмотра
Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва

Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва

 • 101195 просмотра
Роулинг «имеет право выражать личные взгляды»: HBO защищает автора романов о Гарри Поттере

Роулинг «имеет право выражать личные взгляды»: HBO защищает автора романов о Гарри Поттере

 • 102276 просмотра
Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года

Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года

 • 100542 просмотра
Актуальное
Формула-1 анонсировала появление новой команды в 2026 году

Формула-1 анонсировала появление новой команды в 2026 году

Киев  •  УНН

 • 2350 просмотра

Read in English

General Motors заплатит 450 млн долларов за вхождение Cadillac в Формулу-1 с 2026 года. С 2028 года команда будет использовать собственный двигатель GM.

Начиная с сезона 2026 года, количество команд в Формуле-1 возрастет до 11. О присоединении к сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Как пишет BBC Sport, Формула-1 объявила о договоренности с компанией Дженерал Моторс о появлении команды Кадиллак в серии с сезона-2026. Кадиллак станет 11-м участником чемпионата.

Учитывая планы дальнейшего роста Формулы-1 в США, мы всегда считали, что принятие такого впечатляющего американского бренда, как GM/Cadillac, в гоночные решетки и появление GM как будущий поставщик силовых установок может принести дополнительную ценность и интерес к спорту

 - отметил президент и главный исполнительный директор Liberty Media, владелец коммерческих прав на Формулу-1 Грег Маффеи.

За попадание на стартовую решетку General Motors заплатят боссам Формулы-1 450 миллионов долларов США. Эта сумма будет разделена между 10 существующими командами в качестве компенсации за потерю призовых денег вследствие того, что теперь доход Формулы-1 делится на 11 частей, а не на 10.

Команды в целом получают около 63% дохода Формулы-1.

С 2026 года у Ф-1 будет новый технический регламент и новые двигатели. С 2028 года команда будет использовать мотор, который разработает Дженерал Моторс.

О том, кто будет поставлять моторы на 2026 и 2027 год, информации пока нет.

Напомним,

Ранее сообщалось, что команда Mercedes-AMG PETRONAS F1 и Льюис Хэмилтон завершат сотрудничество в конце сезона 2024 года. Этот сезон станет его последним выступлением за «Серебряные стрелы»

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты