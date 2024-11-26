Формула-1 анонсировала появление новой команды в 2026 году
Киев • УНН
General Motors заплатит 450 млн долларов за вхождение Cadillac в Формулу-1 с 2026 года. С 2028 года команда будет использовать собственный двигатель GM.
Начиная с сезона 2026 года, количество команд в Формуле-1 возрастет до 11. О присоединении к сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Как пишет BBC Sport, Формула-1 объявила о договоренности с компанией Дженерал Моторс о появлении команды Кадиллак в серии с сезона-2026. Кадиллак станет 11-м участником чемпионата.
Учитывая планы дальнейшего роста Формулы-1 в США, мы всегда считали, что принятие такого впечатляющего американского бренда, как GM/Cadillac, в гоночные решетки и появление GM как будущий поставщик силовых установок может принести дополнительную ценность и интерес к спорту
За попадание на стартовую решетку General Motors заплатят боссам Формулы-1 450 миллионов долларов США. Эта сумма будет разделена между 10 существующими командами в качестве компенсации за потерю призовых денег вследствие того, что теперь доход Формулы-1 делится на 11 частей, а не на 10.
Команды в целом получают около 63% дохода Формулы-1.
С 2026 года у Ф-1 будет новый технический регламент и новые двигатели. С 2028 года команда будет использовать мотор, который разработает Дженерал Моторс.
О том, кто будет поставлять моторы на 2026 и 2027 год, информации пока нет.
Напомним,
Ранее сообщалось, что команда Mercedes-AMG PETRONAS F1 и Льюис Хэмилтон завершат сотрудничество в конце сезона 2024 года. Этот сезон станет его последним выступлением за «Серебряные стрелы»