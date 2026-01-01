Туркменистан легализовал майнинг и обмен криптовалютой
Киев • УНН
Туркменистан официально легализовал майнинг и обмен криптовалют, подписав закон, регулирующий виртуальные активы. Цифровые валюты не будут признаваться в качестве средства оплаты, валюты или ценной бумаги.
Туркменистан легализовал майнинг и обмен криптовалют в четверг, что стало важным сдвигом для контролируемой и зависимой от газа экономики страны. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.
Подробности
Туркменистан, одна из самых изолированных стран мира, официально легализовал майнинг и обмен криптовалют в четверг, что стало важным сдвигом для жестко контролируемой и зависимой от газа экономики страны
Подписанный президентом закон, регулирующий виртуальные активы, подчиняет криптовалюты гражданскому праву и устанавливает схему лицензирования криптовалютных бирж, контролируемых центральным банком страны.
Однако цифровые валюты все еще не будут признаны средством оплаты, валютой или ценной бумагой. Интернет в Туркменистане также остается жестко регулируемым и контролируемым правительством
Напомним
