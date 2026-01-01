Туркменистан легализовал майнинг и обмен криптовалютой

Туркменистан легализовал майнинг и обмен криптовалют в четверг, что стало важным сдвигом для контролируемой и зависимой от газа экономики страны. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Подробности

Туркменистан, одна из самых изолированных стран мира, официально легализовал майнинг и обмен криптовалют в четверг, что стало важным сдвигом для жестко контролируемой и зависимой от газа экономики страны - пишет издание.

Подписанный президентом закон, регулирующий виртуальные активы, подчиняет криптовалюты гражданскому праву и устанавливает схему лицензирования криптовалютных бирж, контролируемых центральным банком страны.

Однако цифровые валюты все еще не будут признаны средством оплаты, валютой или ценной бумагой. Интернет в Туркменистане также остается жестко регулируемым и контролируемым правительством - добавляет издание.

Напомним

Корпорация Trump Media and Technology Group (TMTG), принадлежащая Дональду Трампу, объявила о выпуске нового цифрового токена. Криптовалюту планируют распределить среди инвесторов компании в партнерстве с биржей Crypto.com. Проект будет работать на блокчейне Cronos.