1 січня, 13:04 • 25526 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 31452 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 29839 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 28842 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 122302 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 124578 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 45182 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 41036 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35654 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28781 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Австралія
Японія
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
YouTube
Золото

Туркменістан легалізував майнінг та обмін криптовалютою

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Туркменістан офіційно легалізував майнінг та обмін криптовалют, підписавши закон, що регулює віртуальні активи. Цифрові валюти не визнаватимуться як засіб оплати, валюта чи цінний папір.

Туркменістан легалізував майнінг та обмін криптовалютою

Туркменістан легалізував майнінг та обмін криптовалют у четвер, що стало важливим зрушенням для контрольованої та залежної від газу економіки країни. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Туркменістан, одна з найбільш ізольованих країн світу, офіційно легалізував майнінг та обмін криптовалют у четвер, що стало важливим зрушенням для жорстко контрольованої та залежної від газу економіки країни

- пише видання.

Підписаний президентом закон, що регулює віртуальні активи, підпорядковує криптовалюти цивільному праву та встановлює схему ліцензування криптовалютних бірж, що контролюються центральним банком країни.

Однак цифрові валюти все ще не будуть визнані як засіб оплати, валюта чи цінний папер. Інтернет у Туркменістані також залишається жорстко регульованим та контрольованим урядом

- додає видання.

Нагадаємо

Корпорація Trump Media and Technology Group (TMTG), що належить Дональду Трампу, оголосила про випуск нового цифрового токена. Криптовалюту планують розподілити серед інвесторів компанії у партнерстві з біржею Crypto.com. Проєкт працюватиме на блокчейні Cronos.

Павло Башинський

Новини Світу
Ассошіейтед Прес
Туркменістан
Дональд Трамп