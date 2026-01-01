Туркменістан легалізував майнінг та обмін криптовалютою

Туркменістан легалізував майнінг та обмін криптовалют у четвер, що стало важливим зрушенням для контрольованої та залежної від газу економіки країни. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Туркменістан, одна з найбільш ізольованих країн світу, офіційно легалізував майнінг та обмін криптовалют у четвер, що стало важливим зрушенням для жорстко контрольованої та залежної від газу економіки країни - пише видання.

Підписаний президентом закон, що регулює віртуальні активи, підпорядковує криптовалюти цивільному праву та встановлює схему ліцензування криптовалютних бірж, що контролюються центральним банком країни.

Однак цифрові валюти все ще не будуть визнані як засіб оплати, валюта чи цінний папер. Інтернет у Туркменістані також залишається жорстко регульованим та контрольованим урядом - додає видання.

Нагадаємо

Корпорація Trump Media and Technology Group (TMTG), що належить Дональду Трампу, оголосила про випуск нового цифрового токена. Криптовалюту планують розподілити серед інвесторів компанії у партнерстві з біржею Crypto.com. Проєкт працюватиме на блокчейні Cronos.