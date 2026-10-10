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The Washington Post
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Иран захотел присоединиться к СНГ в новом формате

Киев • УНН

 • 17780 просмотра

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил формат «СНГ+1» для политического и экономического сотрудничества. Полного членства Тегерана не предусмотрено.

Иран захотел присоединиться к СНГ в новом формате

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать новый формат сотрудничества с Содружеством Независимых Государств под названием "СНГ+1", который будет предусматривать участие Тегерана. Соответствующую инициативу он озвучил во время саммита глав государств СНГ в Туркменистане, сообщает The Moscow Times со ссылкой на иранское агентство Fars, пишет УНН.

Детали

Пезешкиан стал первым президентом Ирана, посетившим такой саммит в качестве специального гостя. По его словам, новый формат должен стать эффективным механизмом политического диалога и экономического сотрудничества между странами.

Региональная дипломатия не должна ограничиваться встречами, а должна помогать урегулировать кризисы, поддерживать контакты, предотвращать эскалацию конфликтов и развивать практическое сотрудничество

– заявил иранский президент.

Что Иран предлагает странам СНГ

Отдельное внимание Пезешкиан уделил энергетическому сотрудничеству. Он предложил создать региональную сеть производства, транспортировки и обмена энергоресурсами, которая объединит поставки нефти, газа, электроэнергии и развитие возобновляемой энергетики.

Иранский лидер также призвал государства использовать преимущества географического положения для углубления экономических связей и совместного развития инфраструктуры.

В то же время инициатива "СНГ+1" пока не предусматривает полноценного членства Ирана в организации. Речь идет о создании отдельного механизма партнерства между Тегераном и странами Содружества, которое было основано в 1991 году после распада СССР.

США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в конгресс в ноябре — Трамп08.10.26, 20:01 • 3958 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Масуд Пезешкиан
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Тегеран
Иран