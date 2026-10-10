Иран захотел присоединиться к СНГ в новом формате

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать новый формат сотрудничества с Содружеством Независимых Государств под названием "СНГ+1", который будет предусматривать участие Тегерана. Соответствующую инициативу он озвучил во время саммита глав государств СНГ в Туркменистане, сообщает The Moscow Times со ссылкой на иранское агентство Fars, пишет УНН.

Детали

Пезешкиан стал первым президентом Ирана, посетившим такой саммит в качестве специального гостя. По его словам, новый формат должен стать эффективным механизмом политического диалога и экономического сотрудничества между странами.

Региональная дипломатия не должна ограничиваться встречами, а должна помогать урегулировать кризисы, поддерживать контакты, предотвращать эскалацию конфликтов и развивать практическое сотрудничество – заявил иранский президент.

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Отдельное внимание Пезешкиан уделил энергетическому сотрудничеству. Он предложил создать региональную сеть производства, транспортировки и обмена энергоресурсами, которая объединит поставки нефти, газа, электроэнергии и развитие возобновляемой энергетики.

Иранский лидер также призвал государства использовать преимущества географического положения для углубления экономических связей и совместного развития инфраструктуры.

В то же время инициатива "СНГ+1" пока не предусматривает полноценного членства Ирана в организации. Речь идет о создании отдельного механизма партнерства между Тегераном и странами Содружества, которое было основано в 1991 году после распада СССР.

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