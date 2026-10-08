США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в конгресс в ноябре — Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Он также сообщил о переговорах с Тегераном.
Президент США Дональд Трамп пообещал, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети, передает УНН.
Детали
Президент США также заявил, что Вашингтон "ведет продуктивные переговоры" с Тегераном, подчеркнув, что Иран не будет обладать ядерным оружием.
"Мы ведем продуктивные переговоры с Исламской Республикой Иран. Я хочу предельно ясно заявить всем, что, хотя Иран находится в очень тяжелом положении — как в экономическом, так и в военном отношении, и хотя блокада останется в полной силе и будет полностью соблюдаться, при этом через Ормузский пролив проходит рекордное количество нефти — только прошлой ночью 22 млн баррелей не поступило. Иран в любое время до промежуточных выборов, которые состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября. У Ирана не будет ядерного оружия!" — написал президент США.
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