Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"

Решение Верховного Суда по делу банка "Конкорд" - очередное подтверждение незащищенности прав акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, и вседозволенности Национального банка Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Контекст

Коллегия Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 30 июля приняла решение по делу банка "Конкорд", которое юристы считают предвзятым. Они указывают, что своим решением суд фактически лишил акционеров банка доступа к правосудию.

Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Национального банка Украины об отзыве лицензии банка "Конкорд" и постановили его отменить. НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц не согласились с такими решениями и подали кассационную жалобу. Они требовали отменить решения судов и закрыть производство.

В пункте 56 постановления коллегия судей прямо отметила, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.

"В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требования бывшего акционера неплатежеспособного банка (в этом случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом", - указала коллегия судей.

Поэтому Верховный суд даже не рассмотрел дело "Конкорда" по существу, а сразу закрыл производство. То есть коллегия не дала оценку решениям судов предыдущих инстанций и не признала, что они были незаконными или необоснованными. Соучредительница банка "Конкорд" Елена Соседка считает решение суда предвзятым, по ее словам, акционеров лишили их конституционных прав.

Детали

Мне кажется, что на сегодняшний день институциональные права человека, собственника, в большинстве случаев нарушены тем, что он не может защитить себя и свои права. Каждый раз я только и слышу эти ситуации, когда либо в соответствии с, например, Уголовно-процессуальным кодексом, есть такие нюансы, которые лишают права человека защитить свои интересы и даже свое имущество. Поэтому ситуация с невозможностью владельцам банка, который был, по сути, конфискован, ликвидирован на основании решений Национального банка, это еще один вопрос. Мне кажется, что любой такой спор, любая такая ситуация должна рассматриваться судами. Почему отказано и почему не подлежит обжалованию в дальнейшем ни одной судебной инстанции? Мне кажется, такого не может быть — заявила Южанина.

Она отметила, что в случаях, когда суды в Украине отказывают в рассмотрении дел, акционеры должны обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), даже несмотря на то, что этот процесс длительный.

Южанина убеждена, что проблема заключается во вседозволенности регуляторам - Национального банка, которому законотворцы дали возможность самостоятельно расширять свои полномочия. По ее словам, есть куча подзаконных актов, которые для НБУ имеют большую силу, чем закон.

Нардеп также обратила внимание, что похожая ситуация наблюдается и вокруг законодательных изменений, касающихся деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц. По ее мнению, идея расширения дискреционных полномочий регуляторов банковского рынка под видом "гибких правил" загнала правовую систему в тупик, где даже вопрос обнародования подзаконных актов становится камнем преткновения.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла соучредительница банка Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.