Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

$41.260.08
48.170.13
uk
Ексклюзив
11:23 • 1510 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 7414 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 12113 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 49058 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 45794 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 62180 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 81218 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 60973 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 43680 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 44806 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.9м/с
36%
750мм
Популярнi новини
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 39377 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 44133 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 62967 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 54179 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 57059 перегляди
Публікації
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 70 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 1510 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 532 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну10:33 • 7414 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Ексклюзив
09:27 • 12113 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Велика Британія
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 2016 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 54921 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 38225 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 96343 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 86255 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Нафта
BFM TV
Starlink

Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт 13007-д, який, за словами експертів, порушує Конституцію та розширює можливості для зловживань ФГВФО.

Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Верховна рада ухвалила в першому читанні скандальний законопроєкт  щодо змін у регулюванні діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 13007-д, який за словами експертів порушує базові принципи чинного законодавства України і суперечить Конституції. За відповідне рішення проголосували 271 народний депутат, пише УНН.

"Кількість маніпуляцій і зловживань, які відбуваються при передачі чи продажі активів неплатоспроможних банків за участі Фонду гарантування вкладів є величезними, а судові справи рахуються тисячами. То що ж не так? Коли ми дивимося цей проєкт закону, то у цьому проєкті закону якраз і пропонується надати Фонду гарантування вкладів додаткові можливості для зловживань. Це нові норми для зловживань, а не для захисту прав вкладників", - зазначила під час обговорення у парламенті законопроєкту член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, документ пропонує надати право ФГВФО застосовувати скільки завгодно способів виведення та будь-як їх комбінувати. 

"Я таких пунктів нарахувала кричущих, про які говорили з експертами на всіх площадках – 9. Це нові норми, які розширюють права Фонду гарантування вкладів", - зазначила Южаніна.

Нардеп додала, що ухвалення такого закону призведе до розбазарювання резерву ФГВФО і втрати можливості забезпечення гарантії повернення вкладів вкладникам банків, що перебувають у процесі ліквідації.  

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики доопрацьовуватиме законопроєкт до другого читання.

Додамо

У пояснювальній записці до законопроєкту його ініціатори, зокрема голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та інші нардепи вказують, що документ розроблений з метою виконання пункту 58 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 04.10.2024, що був підписаний між урядом України та Міжнародним валютним фондом.

За їхніми словами, Фондом разом з Національним банком України проаналізували чинні механізмививедення банків з ринку і виявили низку ключових правових та операційних прогалин, які потребують невідкладного законодавчого врегулювання. 

Проте у своєму висновку Науково-експертне управління парламенту звернуло увагу, що пояснювальна записка до законопроєкту не містить належного обґрунтування очікуваних соціально-економічних наслідків від змін до законодавства. Також не оцінено, чи відповідають положення документа зобов’язанням України перед МВФ, які згадуються авторами законопроєкту у пояснювальній записці.

"Слід зауважити, що у супровідних документах до проекту, що передбачено вимогами п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України, не надано належного обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття, інших відомостей, необхідних для розгляду законопроекту, що дозволило б оцінити вплив пропонованих у ньому новацій виведення неплатоспроможного банку з ринку, зокрема, як на захист прав вкладників від наслідків неплатоспроможності банку, ефективність процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, так і в контексті їх відповідності Меморандуму про економічну та фінансову політику від 04.10.2024, що був підписаний між Урядом України та Міжнародним валютним фондом, про який йдеться у пояснювальній записці до проекту", - йдеться у висновку.

Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів01.07.25, 14:25 • 179024 перегляди

На думку експертів, законопроєкт не містить завершеної системи правового регулювання виведення банків з ринку. За їхніми словами, значна частина повноважень передається самому Фонду без чітких законодавчих меж, що створює ризик зловживань і правової невизначеності. Також є проблеми з визначенням термінів, як-от "зацікавлена особа", які сформульовані поверхнево і суперечать іншим статтям законопроєкту.

Особливу увагу Науково-експертне управління приділило ризикам, пов’язаним з новими правилами щодо арештованих вкладів. Експерти вказують, що перелік депозитів які не повертаються вкладникам потребує узгодження з з положеннями Директиви Європейського Парламенту і Ради 2014/49/ЄС від 16 квітня 2014 року про схеми гарантування депозитів.

Директива ЄС чітко розмежовує депозити, які підлягають захисту, і ті, що виключаються з системи гарантування. Зокрема, відповідно до європейських правил, не підлягають гарантуванню  кошти, отримані внаслідок відмивання. У зв’язку з цим експертам незрозуміло, чи нова редакція закону, запропонованого Гетманцевим, взагалі виключає такі вклади з-під захисту, чи йдеться лише про обмеження відшкодувань за вкладами, строк дії яких завершився до моменту виведення банку з ринку.

Науково-експертне управління акцентувало увагу на тому , що у нинішній редакції законопроєкту передбачено, що вкладник отримає компенсацію лише після надання документів про зняття арешту з вкладу. Але якщо арешт скасують уже після завершення ліквідації банку, право на відшкодування людина втрачає, навіть якщо арешт був незаконним. Це ставить вкладника у вкрай вразливе становище, адже строки скасування арешту від нього не залежать.

Крім того, запропонований Гетманцевим законопроєкт не визначає, які саме документи вважатимуться підтвердженням зняття арешту, хто їх має подавати у ФГВФО і в які строки це потрібно зробити.  Експерти підкреслюють, що сам факт арешту не може бути підставою для автоматичної відмови у виплаті, адже це лише тимчасове обмеження, а не визнання вини. 

Таким чином запропонований законопроєкт порушує ще й базовий принцип Конституції України – презумпцію невинуватості.

Закритість і залежність: як законопроєкт Гетманцева може змінити роботу Фонду гарантування вкладів06.03.25, 15:11 • 228167 переглядiв

Доопрацьований законопроєкт також передбачає у разі початку процедури ліквідації банкупереведення працівників з неплатоспроможної фінустанови до перехідного банку без достатнього правового обґрунтування та без гарантій для всіх співробітників. Це може порушити трудові права працівників, звузити обсяг наявних гарантій і суперечить Конституції України.

Ще одним порушенням прав вкладників експерт вважають нововведення, які дозволяють відступлення прав без згоди боржника. Це суперечить Цивільному кодексу України. В доопрацьованому законопроєкті не враховано ситуації, коли договори прямо забороняють таку зміну кредитора.

Суперечливою видається й норма щодо встановлення 30-денного обмеження строку для судового оскарження рішень Фонду гарантування вкладів фізосіб. Така норма суперечить принципу рівності у доступі до правосуддя.

Науково-експертне управління вказує, що запропонований законопроєкт також створює правову невизначеність щодо прав акціонерів банку щодо яких застосовано санкції, та механізмів передачі їм залишкового майна. 

Окрім того автори законопроєкту пропонують скасувати норму, яка забороняє передавати частину корпоративного інвестиційного фонду іншій юридичній особі, але не пояснюють і жодним чином не аргументують таку необхідність, як і говорять про наслідки, які можуть бути. Експерти попереджають, що без цієї заборони з’являється ризик, що активи фонду можуть "розмиватися" або виводитися, що зробить фонд менш привабливим для інвесторів і менш захищеним.

Тож, як свідчить висновок Науково-експертного управління Верховної Ради, запропонований законопроєкт має системні прогалини, порушує низку українських законів, а також суперечить Конституції України та європейському законодавству. Ухвалення законопроєкту  щодо нового регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб без глибокого і системного доопрацювання може призвести до звуження прав вкладників, кредиторів і акціонерів, а також до порушень принципів справедливості.

Лілія Подоляк

ПолітикаПублікаціїФінанси
Міжнародний валютний фонд
Данило Гетманцев
Європейський парламент
Національний банк України
Верховна Рада України
Європейський Союз
Україна