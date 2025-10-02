$41.220.08
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
07:38 • 18993 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 21525 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 20869 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 34600 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
2 жовтня, 03:16 • 18832 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 20762 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - Сирський
1 жовтня, 17:21 • 37606 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 55073 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30514 перегляди
"Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми": політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 55076 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС

Київ • УНН

 • 4856 перегляди

Рішення ВС у справі банку "Конкорд" показало, що акціонери українських банків, які виводять з ринку, позбавлені ефективного судового захисту. судді дійшли висновку, що вимоги колишніх акціонерів не можуть розглядатися жодним судом. що суперечить Конституції європейській практиці.

Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС

В Україні акціонери банків, які перебувають у процесі ліквідації, позбавлені ефективного судового захисту. Рішення Верховного Суду у справі банку "Конкорд" показало, що навіть очевидні порушення з боку Нацбанку та Фонду гарантування вкладів не можуть бути оскаржені в жодному з судів. Це суперечить Конституції та європейським стандартам і створює серйозні ризики для інвесторів, пише УНН.

Права акціонерів банків в Україні: що показала справа "Конкорду"

Проблема захисту прав акціонерів українських банків, що перебувають у процесі ліквідації, знову стала очевидною після рішення Верховного Суду у справі банку "Конкорд". Суд підтвердив: колишні власники таких банківських установ фактично позбавлені можливості юридично відстоювати свої інтереси.

Чому справа "Конкорду" стала показовою? Тут перетнулися вибіркове правосуддя та застосування закону, який забороняє оскаржувати рішення Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізосіб у судах. Навіть якщо ці рішення були ухвалені з очевидними порушеннями законодавства.

З різницею у два дні Верховний суд виніс протилежні рішення, у яких по різному застосував закон. У випадку "Конкорду" судді вказали, що жоден з українських судів не має повноважень розглядати позови до Нацбанку.

У цій постанові Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виклав правовий висновок про те, що згідно з особливостями правового регулювання спірних правовідносин вимога колишнього акціонера неплатоспроможного банку (в цьому випадку – ліквідованого банку), не підлягають розгляду як в порядку адміністративного, так і в порядку господарського судочинства, й за суб`єктним складом учасників правовідносин не підпадають під юрисдикцію цивільного суду. Тобто такі вимоги не підлягають розгляду жодним судом

-  вказала колегія суддів.

Верховний суд позбавив колишніх акціонерів банку доступу до правосуддя. При цьому судді взагалі не розглядали касаційну скаргу по суті, попри те, що суди першої та апеляційної інстанцій визнали ліквідацію "Конкорду" незаконною.

Верховний Суд скасував два попередні судові рішення, якими ми довели незаконність дій НБУ щодо позбавлення ліцензії банку "Конкорд". Після 7 місяців очікування касації ми отримали рішення, яке не лише суперечить праву, а й — здоровому глузду. Нас навіть не викликали до суду. Розгляд відбувся у письмовому провадженні — без слухань, без аргументів, без участі сторін

-  зазначила співзасновниця “Конкорду” Олена Сосєдка на своїй сторінці у Facebook.

Законодавчі обмеження: чому права акціонерів заблоковані

Верховний Суд прямо зазначив: вимоги колишніх акціонерів неплатоспроможних банків не підлягають розгляду жодним судом в Україні. Тобто навіть якщо регулятор діяв із явним порушенням закону, скасувати його рішення неможливо.

Формулювання "такі вимоги не підлягають розгляду жодним судом" означає, що незалежно від обставин чи доказів, особа не отримає доступу до правосуддя. Це суперечить Конституції та Європейській конвенції з прав людини

- вважає адвокат Дмитро Касьяненко.

Схожої думки й член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. За її словами, проблема полягає також у тому, що Нацбанк і Фонд гарантування вкладів – це колегіальні органи, де персональна відповідальність за ті чи інші рішення розмита.

Немає персональної відповідальності посадовців НБУ та Фонду гарантування. Це створює прецедент, коли права акціонерів банків ігноруються

- зазначила депутатка.

Європейський досвід: як захищають права акціонерів в ЄС

На відміну від українського, європейське законодавство зберігає баланс між повноваженнями регулятора та правами акціонерів банків, що перебувають у процесі ліквідації. Директива 2014/59/ЄС передбачає, що будь-яка особа, якої стосується рішення про ліквідацію банка, має право його оскаржити.

Як і в Україні, у ЄС процес оскарження не зупиняє дії регулятора, що гарантує стабільність роботи банківської системи. Але у Європі акціонери і кредитори отримують можливість захищати свої права у прозорому судовому процесі та вимагати справедливої компенсації збитків. До того ж у ЄС краще розвинений інститут ділової репутації і після доведення невинуватості репутація банкірів відновлюється. В Україні ж на жаль вирішує це питання НБУ своїм окремим документом.

Таким чином, у ЄС права акціонерів банків захищені, а в Україні законодавець фактично заблокував будь-який судовий механізм захисту від свавілля регулятора.

Наслідки для інвесторів та банківського ринку

Юристи наголошують, що ситуація із ліквідацією банків і відсутністю правового захисту акціонерів підриває довіру до української фінансової системи. Через це, а також  ризики, повʼязані з війною, іноземні інвестори все частіше відмовляються вкладати кошти в сектор, де будь-яке рішення Нацбанку є остаточним і не підлягає перегляду навіть в суді.

У спробі адаптувати норми до європейського права, українські законотворці очевидно захопившись, пішли ще далі - вони фактично позбавили акціонерів банків права на захист всупереч Конституції України. Якщо у ЄС оскарження можливе і працює як баланс інтересів держави і банкіра, то в Україні власники банків, що виводяться з ринку залишаються беззахисними перед рішеннями регулятора.

Експерти підкреслюють, що це питання потребує термінового перегляду в парламенті. Адже відновлення права акціонерів на ефективний судовий захист –  це обов’язкова умова для розвитку інвестиційного клімату та зміцнення верховенства права в Україні.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року ліквідацію було розпочато щодо 8 банків. 2023 року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Як заявляла Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

