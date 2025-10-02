$41.220.08
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС

Киев • УНН

 • 2544 просмотра

Решение ВС по делу банка "Конкорд" показало, что акционеры украинских банков, выводимых с рынка, лишены эффективной судебной защиты. Судьи пришли к выводу, что требования бывших акционеров не могут рассматриваться ни одним судом, что противоречит Конституции и европейской практике.

Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС

В Украине акционеры банков, находящихся в процессе ликвидации, лишены эффективной судебной защиты. Решение Верховного Суда по делу банка "Конкорд" показало, что даже очевидные нарушения со стороны Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов не могут быть обжалованы ни в одном из судов. Это противоречит Конституции и европейским стандартам и создает серьезные риски для инвесторов, пишет УНН.

Права акционеров банков в Украине: что показало дело "Конкорда"

Проблема защиты прав акционеров украинских банков, находящихся в процессе ликвидации, вновь стала очевидной после решения Верховного Суда по делу банка "Конкорд". Суд подтвердил: бывшие владельцы таких банковских учреждений фактически лишены возможности юридически отстаивать свои интересы.

Почему дело "Конкорда" стало показательным? Здесь пересеклись избирательное правосудие и применение закона, который запрещает оспаривать решения Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физлиц в судах. Даже если эти решения были приняты с очевидными нарушениями законодательства.

С разницей в два дня Верховный суд вынес противоположные решения, в которых по-разному применил закон. В случае "Конкорда" судьи указали, что ни один из украинских судов не имеет полномочий рассматривать иски к Нацбанку.

В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требование бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом

-  указала коллегия судей.

Верховный суд лишил бывших акционеров банка доступа к правосудию. При этом судьи вообще не рассматривали кассационную жалобу по существу, несмотря на то, что суды первой и апелляционной инстанций признали ликвидацию "Конкорда" незаконной.

Верховный Суд отменил два предыдущих судебных решения, которыми мы доказали незаконность действий НБУ по лишению лицензии банка "Конкорд". После 7 месяцев ожидания кассации мы получили решение, которое не только противоречит праву, но и — здравому смыслу. Нас даже не вызвали в суд. Рассмотрение состоялось в письменном производстве — без слушаний, без аргументов, без участия сторон

-  отметила соучредительница “Конкорда” Елена Соседка на своей странице в Facebook.

Законодательные ограничения: почему права акционеров заблокированы

Верховный Суд прямо указал: требования бывших акционеров неплатежеспособных банков не подлежат рассмотрению ни одним судом в Украине. То есть даже если регулятор действовал с явным нарушением закона, отменить его решение невозможно.

Формулировка "такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом" означает, что независимо от обстоятельств или доказательств, лицо не получит доступа к правосудию. Это противоречит Конституции и Европейской конвенции по правам человека

- считает адвокат Дмитрий Касьяненко.

Похожего мнения и член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина. По ее словам, проблема заключается также в том, что Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов – это коллегиальные органы, где персональная ответственность за те или иные решения размыта.

Нет персональной ответственности должностных лиц НБУ и Фонда гарантирования. Это создает прецедент, когда права акционеров банков игнорируются

- отметила депутат.

Европейский опыт: как защищают права акционеров в ЕС

В отличие от украинского, европейское законодательство сохраняет баланс между полномочиями регулятора и правами акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации. Директива 2014/59/ЕС предусматривает, что любое лицо, которого касается решение о ликвидации банка, имеет право его обжаловать.

Как и в Украине, в ЕС процесс обжалования не останавливает действия регулятора, что гарантирует стабильность работы банковской системы. Но в Европе акционеры и кредиторы получают возможность защищать свои права в прозрачном судебном процессе и требовать справедливой компенсации убытков. К тому же в ЕС лучше развит институт деловой репутации и после доказательства невиновности репутация банкиров восстанавливается. В Украине же, к сожалению, решает этот вопрос НБУ своим отдельным документом.

Таким образом, в ЕС права акционеров банков защищены, а в Украине законодатель фактически заблокировал любой судебный механизм защиты от произвола регулятора.

Последствия для инвесторов и банковского рынка

Юристы отмечают, что ситуация с ликвидацией банков и отсутствием правовой защиты акционеров подрывает доверие к украинской финансовой системе. Из-за этого, а также  рисков, связанных с войной, иностранные инвесторы все чаще отказываются вкладывать средства в сектор, где любое решение Нацбанка является окончательным и не подлежит пересмотру даже в суде.

В попытке адаптировать нормы к европейскому праву, украинские законотворцы, очевидно увлекшись, пошли еще дальше - они фактически лишили акционеров банков права на защиту вопреки Конституции Украины. Если в ЕС обжалование возможно и работает как баланс интересов государства и банкира, то в Украине владельцы банков, выводимых с рынка, остаются беззащитными перед решениями регулятора.

Эксперты подчеркивают, что этот вопрос требует срочного пересмотра в парламенте. Ведь восстановление права акционеров на эффективную судебную защиту –  это обязательное условие для развития инвестиционного климата и укрепления верховенства права в Украине.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

