Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 23834 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 21783 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 7458 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 21704 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 22569 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 29235 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 72110 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 69853 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 108740 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 77414 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.6м/с
39%
752мм
Популярнi новини
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 43092 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters27 серпня, 06:24 • 41039 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 51336 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 46738 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 25379 перегляди
Публікації
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде15:01 • 102 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 23836 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 47561 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 72111 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 84957 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Джордж Сорос
Беньямін Нетаньягу
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Румунія
Реклама
УНН Lite
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 13596 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 24045 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 25701 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 52034 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 31497 перегляди
Актуальне
Нафта
Дія (сервіс)
Facebook
COVID-19
SpaceX Starship

Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Верховний Суд закрив справу банку "Конкорд" проти НБУ та Фонду гарантування вкладів, посилаючись на закон №590-ІХ. Це рішення позбавляє акціонерів банків, що ліквідуються, права на судовий захист, попри попередні рішення судів нижчих інстанцій.

Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде

Верховний Суд своєю постановою у справі банку "Конкорд" фактично започаткував правило, за якого акціонери банків, що перебувають в процесі ліквідації, позбавлені будь-якого права на судовий захист. Таке рішення стало можливим завдяки закону №590-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності", який унеможливлює розгляд таких позовів у будь-якій юрисдикції і породжує фактичну вседозволеність у діях Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пише УНН.

Що відбулося

Колегія Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 30 липня 2025 року закрила провадження у спорі банку "Конкорду" з Національним банком України та Фондом гарантування вкладів фізосіб. Раніше суди першої та апеляційної інстанцій визнали незаконним рішення НБУ про виведення банку з ринку, однак Верховний Суд ці рішення скасував навіть не розглянувши справу по суті.

У своїй постанові колегія прямо зазначила , що жоден суд в Україні не наділений повноваженнями розглядати позови акціонерів банків, що перебувають у процесі ліквідації щодо неправомірних дій чи рішень Національного банку України.

У цій постанові Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виклав правовий висновок про те, що згідно з особливостями правового регулювання спірних правовідносин вимоги колишнього акціонера неплатоспроможного банку (в даному випадку – ліквідованого банку), не підлягають розгляду як в порядку адміністративного, так і в порядку господарського судочинства, й за суб`єктним складом учасників правовідносин не підпадають під юрисдикцію цивільного суду. Тобто такі вимоги не підлягають розгляду жодним судом

- вказала колегія суддів.

Тож Верховний Суд не надав оцінку рішенням судів попередніх інстанцій і не визнав, що вони були не законними чи необґрунтованими. Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка вважає рішення суду упередженим, за її словами акціонерів позбавили їхніх конституційних прав на захист.

Без доступу до правосуддя

У своєму рішенні колегія Верховного суду опиралась на норми закону №590-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності". Адвокат в АБ "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко у коментарі УНН наголошував, що рішення Верховного Суду суперечить Конституції України та Європейській конвенції.

Формулювання "такі вимоги не підлягають розгляду жодним судом" означає, що незалежно від обставин, аргументів чи доказів, особа не отримає доступу до правосуддя. Це суперечить ст. 55 Конституції України, яка гарантує кожному право на судовий захист, а також ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

- зазначив Касьяненко.

Така судова практика чітко дала зрозуміти, що акціонери банків, які виводяться з ринку, опиняються поза правовим полем, а їхнє конституційне право на справедливий суд нівелюється.

Перше китайське попередження

Ще у 2020 році народні депутати попереджали, що норми цього закону №590-ІХ створюють правову колізію і унеможливлюють для акціонерів банків, що перебувають у процесі ліквідації, доступ до правосуддя. Фактично, держава узаконила механізм, за яким Національний банк та Фонд гарантування вкладів отримують повну вседозволеність, а акціонери залишаються беззахисними. Яке б рішення не ухвалив один із цих регуляторів, навіть найабсурдніше та незаконне, його неможливо оскаржити в жодному суді України.

Ще тоді 64 народних депутати звернулись із поданням до Конституційного суду України, у якому вказали на низку суперечностей Конституції України.

Зокрема, відповідно до подання депутатів, у законі №590-ІХ прямо передбачено, що навіть у випадку визнання рішення Нацбанку чи Фонду гарантування вкладів протиправним, це не відновлює права акціонерів і не повертає банк до попереднього стану, а єдиним способом захисту залишається лише грошове відшкодування шкоди. Таким чином, акціонери, що перебувають у процесі ліквідації,були фактично позбавлені можливості захистити свої права в суді шляхом скасування рішень регулятора, навіть якщо рішення НБУ незаконні.

Депутати у своєму зверненні наголошували, що така норми суперечать статті 55 Конституції України, яка гарантує кожному право на судовий захист, а також статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У конституційному зверненні акцентувалось, що парламент створив ситуацію, коли громадяни та інвестори формально можуть звернутися до суду, але фактично не мають жодного ефективного способу відновлення порушених прав.

КСУ від розгляду подання дистанціювався і закрив провадження на посилаючись на те, що конституційне подання не відповідає вимогам закону. Тож вказаний закон так і не був розглянутий на предмет відповідності Конституції України

Один з ініціаторів конституційного подання, народний депутат Михайло Цимбалюк у коментарі УНН зазначив, що парламентарі наразі шукають законні підстави, аби повторно звернутися до Конституційного суду і щоб цього разу він розглянув документ по суті, а не відфутболив з надуманих причин.

Насправді, по цьому питанню ми шукаємо інші підстави, якщо вони зʼявилися, для того, щоб знову звертатися до суду. Бо ми вважаємо, що це неправильно, коли акціонерів банку позбавили будь-якого правового захисту. Це несправедливо по відношенню до тих людей, які довіряли банківській системі і банку, який мав ліцензію, видану НБУ. Тобто, в такому разі держава повинна б цих людей захистити

- зазначив Цимбалюк.

Замість висновків

Як показує практика, наразі в Україні складається небезпечна ситуація. Національний банк України в будь-який момент може відібрати ліцензію в будь-якого банку – навіть прибуткового, навіть просто так, бо фінустанова не подобається, чи в керівництва якісь неприязні стосунки із власниками. І при цьому нікому нічого за це не буде. Власники ж стоятимуть зі звʼязаними руками й дивитимуться як нищать їх бізнес, бо реальних механізмів захисту у них немає. То так ми рухаємось до Європейського Союзу де демократія і права людини – найвища цінність?

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Конституційний Суд України
Національний банк України
Європейський Союз
Україна