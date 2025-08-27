Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет
Киев • УНН
Верховный Суд закрыл дело банка "Конкорд" против НБУ и Фонда гарантирования вкладов, ссылаясь на закон №590-ІХ. Это решение лишает акционеров ликвидируемых банков права на судебную защиту, несмотря на предыдущие решения судов низших инстанций.
Верховный Суд своим постановлением по делу банка "Конкорд" фактически положил начало правилу, согласно которому акционеры банков, находящихся в процессе ликвидации, лишены какого-либо права на судебную защиту. Такое решение стало возможным благодаря закону №590-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", который делает невозможным рассмотрение таких исков в любой юрисдикции и порождает фактическую вседозволенность в действиях Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, пишет УНН.
Что произошло
Коллегия Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 30 июля 2025 года закрыла производство по спору банка "Конкорд" с Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов физлиц. Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение НБУ о выводе банка с рынка, однако Верховный Суд эти решения отменил, даже не рассмотрев дело по существу.
В своем постановлении коллегия прямо указала, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.
В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требования бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом
Поэтому Верховный Суд не дал оценку решениям судов предыдущих инстанций и не признал, что они были незаконными или необоснованными. Соучредительница банка "Конкорд" Елена Соседка считает решение суда предвзятым, по ее словам, акционеров лишили их конституционных прав на защиту.
Без доступа к правосудию
В своем решении коллегия Верховного суда опиралась на нормы закона №590-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности". Адвокат в АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко в комментарии УНН подчеркивал, что решение Верховного Суда противоречит Конституции Украины и Европейской конвенции.
Формулировка "такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом" означает, что независимо от обстоятельств, аргументов или доказательств, лицо не получит доступа к правосудию. Это противоречит ст. 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод
Такая судебная практика четко дала понять, что акционеры банков, которые выводятся с рынка, оказываются вне правового поля, а их конституционное право на справедливый суд нивелируется.
Первое китайское предупреждение
Еще в 2020 году народные депутаты предупреждали, что нормы этого закона №590-ІХ создают правовую коллизию и делают невозможным для акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступ к правосудию. Фактически, государство узаконило механизм, по которому Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов получают полную вседозволенность, а акционеры остаются беззащитными. Какое бы решение ни принял один из этих регуляторов, даже самое абсурдное и незаконное, его невозможно оспорить ни в одном суде Украины.
Еще тогда 64 народных депутата обратились с представлением в Конституционный суд Украины, в котором указали на ряд противоречий Конституции Украины.
В частности, согласно представлению депутатов, в законе №590-ІХ прямо предусмотрено, что даже в случае признания решения Нацбанка или Фонда гарантирования вкладов противоправным, это не восстанавливает права акционеров и не возвращает банк в прежнее состояние, а единственным способом защиты остается лишь денежное возмещение ущерба. Таким образом, акционеры, находящиеся в процессе ликвидации, были фактически лишены возможности защитить свои права в суде путем отмены решений регулятора, даже если решения НБУ незаконны.
Депутаты в своем обращении подчеркивали, что такие нормы противоречат статье 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также статье 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. В конституционном обращении акцентировалось, что парламент создал ситуацию, когда граждане и инвесторы формально могут обратиться в суд, но фактически не имеют никакого эффективного способа восстановления нарушенных прав.
КСУ от рассмотрения представления дистанцировался и закрыл производство, ссылаясь на то, что конституционное представление не соответствует требованиям закона. Поэтому указанный закон так и не был рассмотрен на предмет соответствия Конституции Украины
Один из инициаторов конституционного представления, народный депутат Михаил Цымбалюк в комментарии УНН отметил, что парламентарии сейчас ищут законные основания, чтобы повторно обратиться в Конституционный суд и чтобы на этот раз он рассмотрел документ по существу, а не отфутболил по надуманным причинам.
На самом деле, по этому вопросу мы ищем другие основания, если они появились, для того, чтобы снова обращаться в суд. Потому что мы считаем, что это неправильно, когда акционеров банка лишили какой-либо правовой защиты. Это несправедливо по отношению к тем людям, которые доверяли банковской системе и банку, который имел лицензию, выданную НБУ. То есть, в таком случае государство должно было бы этих людей защитить
Вместо выводов
Как показывает практика, сейчас в Украине складывается опасная ситуация. Национальный банк Украины в любой момент может отобрать лицензию у любого банка – даже прибыльного, даже просто так, потому что финучреждение не нравится, или у руководства какие-то неприязненные отношения с владельцами. И при этом никому ничего за это не будет. Владельцы же будут стоять со связанными руками и смотреть, как уничтожают их бизнес, потому что реальных механизмов защиты у них нет. Так мы движемся в Европейский Союз, где демократия и права человека – высшая ценность?