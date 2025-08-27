$41.400.03
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Верховный Суд закрыл дело банка "Конкорд" против НБУ и Фонда гарантирования вкладов, ссылаясь на закон №590-ІХ. Это решение лишает акционеров ликвидируемых банков права на судебную защиту, несмотря на предыдущие решения судов низших инстанций.

Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет

Верховный Суд своим постановлением по делу банка "Конкорд" фактически положил начало правилу, согласно которому акционеры банков, находящихся в процессе ликвидации, лишены какого-либо права на судебную защиту. Такое решение стало возможным благодаря закону №590-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", который делает невозможным рассмотрение таких исков в любой юрисдикции и порождает фактическую вседозволенность в действиях Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, пишет УНН.

Что произошло

Коллегия Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 30 июля 2025 года закрыла производство по спору банка "Конкорд" с Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов физлиц. Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение НБУ о выводе банка с рынка, однако Верховный Суд эти решения отменил, даже не рассмотрев дело по существу.

В своем постановлении коллегия прямо указала, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.

В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требования бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом

- указала коллегия судей.

Поэтому Верховный Суд не дал оценку решениям судов предыдущих инстанций и не признал, что они были незаконными или необоснованными. Соучредительница банка "Конкорд" Елена Соседка считает решение суда предвзятым, по ее словам, акционеров лишили их конституционных прав на защиту.

Без доступа к правосудию

В своем решении коллегия Верховного суда опиралась на нормы закона №590-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности". Адвокат в АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко в комментарии УНН подчеркивал, что решение Верховного Суда противоречит Конституции Украины и Европейской конвенции.

Формулировка "такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом" означает, что независимо от обстоятельств, аргументов или доказательств, лицо не получит доступа к правосудию. Это противоречит ст. 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод

- отметил Касьяненко.

Такая судебная практика четко дала понять, что акционеры банков, которые выводятся с рынка, оказываются вне правового поля, а их конституционное право на справедливый суд нивелируется.

Первое китайское предупреждение

Еще в 2020 году народные депутаты предупреждали, что нормы этого закона №590-ІХ создают правовую коллизию и делают невозможным для акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступ к правосудию. Фактически, государство узаконило механизм, по которому Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов получают полную вседозволенность, а акционеры остаются беззащитными. Какое бы решение ни принял один из этих регуляторов, даже самое абсурдное и незаконное, его невозможно оспорить ни в одном суде Украины.

Еще тогда 64 народных депутата обратились с представлением в Конституционный суд Украины, в котором указали на ряд противоречий Конституции Украины.

В частности, согласно представлению депутатов, в законе №590-ІХ прямо предусмотрено, что даже в случае признания решения Нацбанка или Фонда гарантирования вкладов противоправным, это не восстанавливает права акционеров и не возвращает банк в прежнее состояние, а единственным способом защиты остается лишь денежное возмещение ущерба. Таким образом, акционеры, находящиеся в процессе ликвидации, были фактически лишены возможности защитить свои права в суде путем отмены решений регулятора, даже если решения НБУ незаконны.

Депутаты в своем обращении подчеркивали, что такие нормы противоречат статье 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также статье 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. В конституционном обращении акцентировалось, что парламент создал ситуацию, когда граждане и инвесторы формально могут обратиться в суд, но фактически не имеют никакого эффективного способа восстановления нарушенных прав.

КСУ от рассмотрения представления дистанцировался и закрыл производство, ссылаясь на то, что конституционное представление не соответствует требованиям закона. Поэтому указанный закон так и не был рассмотрен на предмет соответствия Конституции Украины

Один из инициаторов конституционного представления, народный депутат Михаил Цымбалюк в комментарии УНН отметил, что парламентарии сейчас ищут законные основания, чтобы повторно обратиться в Конституционный суд и чтобы на этот раз он рассмотрел документ по существу, а не отфутболил по надуманным причинам.

На самом деле, по этому вопросу мы ищем другие основания, если они появились, для того, чтобы снова обращаться в суд. Потому что мы считаем, что это неправильно, когда акционеров банка лишили какой-либо правовой защиты. Это несправедливо по отношению к тем людям, которые доверяли банковской системе и банку, который имел лицензию, выданную НБУ. То есть, в таком случае государство должно было бы этих людей защитить

- отметил Цымбалюк.

Вместо выводов

Как показывает практика, сейчас в Украине складывается опасная ситуация. Национальный банк Украины в любой момент может отобрать лицензию у любого банка – даже прибыльного, даже просто так, потому что финучреждение не нравится, или у руководства какие-то неприязненные отношения с владельцами. И при этом никому ничего за это не будет. Владельцы же будут стоять со связанными руками и смотреть, как уничтожают их бизнес, потому что реальных механизмов защиты у них нет. Так мы движемся в Европейский Союз, где демократия и права человека – высшая ценность?

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитикапубликации
Конкорд Банк
Елена Соседка
Конституционный суд Украины
Национальный банк Украины
Европейский Союз
Украина