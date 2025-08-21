$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
12:13 • 160 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
10:22 • 6514 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 24217 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 34452 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 38324 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 63920 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 162408 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 70240 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 132218 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 343016 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.8м/с
39%
746мм
Популярнi новини
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 59076 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 8398 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 41562 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список06:48 • 25651 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 19420 перегляди
Публікації
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 164 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 19862 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 79571 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 162422 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 132226 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Крим
Китай
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 46740 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 42747 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 42978 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 71227 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 86982 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Пістолет
Нафта
Гривня
Boeing 737 MAX

Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Народні депутати планують повторно звернутися до КСУ щодо Закону №590-IX, який позбавляє акціонерів банків у ліквідації доступу до правосуддя. Це сталося після того, як Верховний Суд закрив провадження у справі банку "Конкорд", посилаючись на правову колізію.

Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп

Народні депутати планують повторно звернутися з поданням до Конституційного Суду України щодо Закону №590-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності". Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив нардеп Михайло Цимбалюк.

Контекст

У 2020 році 64 народних депутата звернулися до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо цього законопроєкту. У зверненні до КСУ вони попереджали, що нова редакція статті 79 Закону "Про банки і банківську діяльність" та введення статті 266-1 до Кодексу адміністративного судочинства створюють небезпечну правову колізію.

У законі прямо передбачено, що навіть у випадку визнання рішення Національного банку України чи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протиправним, це не відновлює права акціонерів і не повертає банк до попереднього стану, а єдиним способом захисту залишається лише грошове відшкодування шкоди. Таким чином, акціонери, що перебувають у процесі ліквідації, були фактично позбавлені можливості захистити свої права в суді шляхом скасування рішень регулятора, навіть якщо рішення НБУ незаконні.

Депутати у своєму зверненні наголошували, що такі норми суперечать статті 55 Конституції України, яка гарантує кожному право на судовий захист, а також статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У конституційному зверненні акцентувалось, що парламент створив ситуацію, коли громадяни та інвестори формально можуть звернутися до суду, але фактично не мають жодного ефективного способу відновлення порушених прав.

КСУ від розгляду подання дистанціювався і закрив провадження на посилаючись на те, що конституційне подання не відповідає вимогам закону. Тож вказаний закон так і не був розглянутий на предмет відповідності Конституції України

Колегія Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду закрила провадження у справі банку "Конкорд", який перебуває у процесі ліквідації. Рішення судді виписали таким чином, що воно позбавляє акціонерів фінансової установи доступу до правосуддя. Для цього колегія скористалась правовою колізією, яка виникла через згаданий закон. 

Деталі

Насправді по цьому питанню ми шукаємо інші підстави, якщо вони зʼявилися, для того, щоб знову звертатися до суду. Бо ми вважаємо, що це неправильно, коли акціонерів банку позбавили будь-якого правового захисту. Це несправедливо по відношенню до тих людей, які довіряли банківській системі і банку, який мав ліцензію, видану НБУ. Тобто, в такому разі держава повинна б цих людей захистити

- зазначив нардеп Михайло Цимбалюк, який був одним із ініціаторів попереднього подання до КСУ.

За його словами, питання захисту прав акціонерів банків, які перебувають у процесі ліквідації, потребує врегулювання, адже наразі ситуація виглядає таким чином, що навіть незаконні рішення Національного банку та Фонду гарантування вкладів фізосіб неможливо оскаржити в судах.

Тому, поки що ми в пошуку правових механізмів

- зазначив Цимбалюк.

Додамо

Колегія Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду ухвалила рішення у справі банку "Конкорд", яке юристи вважають упередженим. Вони вказують, що своїм рішенням суд фактично позбавив акціонерів банку доступу до правосуддя.

Раніше суди першої та апеляційної інстанцій визнали незаконним рішення Національного банку України про відкликання ліцензії банку "Конкорд" та постановили його скасувати. НБУ та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не погодились із такими рішеннями і подали касаційну скаргу. Вони вимагали скасувати рішення судів та закрити провадження.

Друзі, Верховний Суд скасував два попередні судові рішення, якими ми довели незаконність дій НБУ щодо позбавлення ліцензії банку "Конкорд". Після 7 місяців очікування касації ми отримали рішення, яке не лише суперечить праву, а й — здоровому глузду. Нас навіть не викликали до суду. Розгляд відбувся у письмовому провадженні — без слухань, без аргументів, без участі сторін

- повідомила Олена Сосєдка на своїй сторінці у Facebook.

У пункті 56 постанови колегія суддів прямо зазначила, що жоден суд в Україні не наділений повноваженнями розглядати позови акціонерів банків, що перебувають у процесі ліквідації щодо неправомірних дій чи рішень Національного банку України.

У цій постанові Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виклав правовий висновок про те, що згідно з особливостями правового регулювання спірних правовідносин вимоги колишнього акціонера неплатоспроможного банку (в даному випадку – ліквідованого банку), не підлягають розгляду як в порядку адміністративного, так і в порядку господарського судочинства, й за суб`єктним складом учасників правовідносин не підпадають під юрисдикцію цивільного суду. Тобто такі вимоги не підлягають розгляду жодним судом

- вказала колегія суддів.

Тож Верховний суд навіть не розглянув справу "Конкорду" по суті, а відразу закрив провадження. Тобто колегія не дала оцінку рішенням судів попередніх інстанцій і не визнала, що вони були незаконними чи необґрунтованими.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року ліквідацію було розпочато щодо 8 банків. 2023 року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Як заявляла співзасновниця банку Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Олена Сосєдка
Конституційний Суд України
Верховний Суд України
Національний банк України
Верховна Рада України
Україна