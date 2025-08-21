$41.380.02
Эксклюзив
12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
10:22 • 6938 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 24642 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 34867 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 38717 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 64263 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 162983 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 70365 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 132621 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 343800 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Киев • УНН

 • 490 просмотра

Народные депутаты планируют повторно обратиться в КСУ относительно Закона №590-IX, который лишает акционеров банков в ликвидации доступа к правосудию. Это произошло после того, как Верховный Суд закрыл производство по делу банка "Конкорд", ссылаясь на правовую коллизию.

Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп

Народные депутаты планируют повторно обратиться с представлением в Конституционный Суд Украины относительно Закона №590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности". Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил нардеп Михаил Цымбалюк.

Контекст

В 2020 году 64 народных депутата обратились в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением относительно этого законопроекта. В обращении в КСУ они предупреждали, что новая редакция статьи 79 Закона "О банках и банковской деятельности" и введение статьи 266-1 в Кодекс административного судопроизводства создают опасную правовую коллизию.

В законе прямо предусмотрено, что даже в случае признания решения Национального банка Украины или Фонда гарантирования вкладов физических лиц противоправным, это не восстанавливает права акционеров и не возвращает банк в прежнее состояние, а единственным способом защиты остается лишь денежное возмещение вреда. Таким образом, акционеры, находящиеся в процессе ликвидации, были фактически лишены возможности защитить свои права в суде путем отмены решений регулятора, даже если решения НБУ незаконны.

Депутаты в своем обращении отмечали, что такие нормы противоречат статье 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также статье 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. В конституционном обращении акцентировалось, что парламент создал ситуацию, когда граждане и инвесторы формально могут обратиться в суд, но фактически не имеют никакого эффективного способа восстановления нарушенных прав.

КСУ от рассмотрения представления дистанцировался и закрыл производство, ссылаясь на то, что конституционное представление не соответствует требованиям закона. Поэтому указанный закон так и не был рассмотрен на предмет соответствия Конституции Украины

Коллегия Кассационного административного суда в составе Верховного суда закрыла производство по делу банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации. Решение судьи выписали таким образом, что оно лишает акционеров финансового учреждения доступа к правосудию. Для этого коллегия воспользовалась правовой коллизией, возникшей из-за упомянутого закона. 

Детали

На самом деле по этому вопросу мы ищем другие основания, если они появились, для того, чтобы снова обращаться в суд. Потому что мы считаем, что это неправильно, когда акционеров банка лишили какой-либо правовой защиты. Это несправедливо по отношению к тем людям, которые доверяли банковской системе и банку, который имел лицензию, выданную НБУ. То есть, в таком случае государство должно было бы этих людей защитить

- отметил нардеп Михаил Цымбалюк, который был одним из инициаторов предыдущего представления в КСУ.

По его словам, вопрос защиты прав акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, требует урегулирования, ведь сейчас ситуация выглядит таким образом, что даже незаконные решения Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц невозможно обжаловать в судах.

Поэтому пока мы в поиске правовых механизмов

- отметил Цымбалюк.

Добавим

Коллегия Кассационного административного суда в составе Верховного Суда приняла решение по делу банка "Конкорд", которое юристы считают предвзятым. Они указывают, что своим решением суд фактически лишил акционеров банка доступа к правосудию.

Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Национального банка Украины об отзыве лицензии банка "Конкорд" и постановили его отменить. НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц не согласились с такими решениями и подали кассационную жалобу. Они требовали отменить решения судов и закрыть производство.

Друзья, Верховный Суд отменил два предыдущих судебных решения, которыми мы доказали незаконность действий НБУ по лишению лицензии банка "Конкорд". После 7 месяцев ожидания кассации мы получили решение, которое не только противоречит праву, но и — здравому смыслу. Нас даже не вызвали в суд. Рассмотрение состоялось в письменном производстве — без слушаний, без аргументов, без участия сторон

- сообщила Елена Соседка на своей странице в Facebook.

В пункте 56 постановления коллегия судей прямо отметила, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.

В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требования бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом

- указала коллегия судей.

Поэтому Верховный суд даже не рассмотрел дело "Конкорда" по существу, а сразу закрыл производство. То есть коллегия не дала оценку решениям судов предыдущих инстанций и не признала, что они были незаконными или необоснованными.

Напомним

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла соучредительница банка Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

