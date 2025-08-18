Асоціація оборонної промисловості закликає ВРУ повернути законопроєкти Defence City на доопрацювання

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Ексклюзив
08:34 • 23354 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 32670 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 24651 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 44710 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 61896 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 113463 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 146623 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91354 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88538 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68480 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5м/с
42%
749мм
Популярнi новини
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 25890 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 29425 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto18 серпня, 04:09 • 29043 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури07:20 • 16410 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 15859 перегляди
Публікації
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 1844 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 16330 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 23326 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 32628 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 113432 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Дитина
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Європа
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 41655 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 35999 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 71085 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 59326 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 126455 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Шахед-136
Долар США
Нафта

Асоціація оборонної промисловості закликає ВРУ повернути законопроєкти Defence City на доопрацювання

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до парламенту із закликом не ухвалювати законодавчий пакет щодо Defence City у чинній редакції та повернути його головному комітету для доопрацювання і повторного другого читання.

Асоціація оборонної промисловості закликає ВРУ повернути законопроєкти Defence City на доопрацювання

В асоціації вважають, що нинішня модель відбору резидентів працюватиме вибірково і не охопить значну частину ефективних та критично важливих виробників ОПК, що створить нерівні умови на ринку, пише УНН

Деталі

NAUDI вказує, що обмежувальні критерії доступу до режиму Defence City не дозволять стати резидентами навіть тим підприємствам, чия діяльність на 100% спрямована на забезпечення потреб Сил оборони і які вже визнано стратегічними. 

"Лише тоді, коли до режиму Defence City увійдуть підприємства, визнані критично важливими в сфері ОПК, можливо буде реалізувати завдання Верховного Головнокомандуючого - значно наростити власне, національне виробництво", - йдеться в заяві NAUDI. 

Компанії, що залишаться поза переліком, працюватимуть без податкових стимулів і з вищою собівартістю, що, на думку асоціації, шкодитиме розвитку всієї галузі.

В оборонній асоціації закликають скористатися процедурою повернення документів на доопрацювання згідно з Регламентом Верховної Ради. 

Нагадаємо

16 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні три ключові законопроєкти, що мають на меті запровадження спеціального правового режиму Defence City – для підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Документи передбачають податкові, митні та бюджетні пільги для учасників спеціального режиму – до 2036 року. 

Водночас авіаційна галузь забила на сполох через ігнорування її позиції при формуванні режиму Defence City, а також через занадто жорсткі критерії для резидентів, які б не змогли виконати навіть такі флагмани авіації як "Антонов" та "Мотор Січ". 

За словами нардепки Ніни Южаніної, включення основних авіаційних компаній до спеціального режиму вважається беззаперечно необхідним. Своєю чергою, депутат  Михайло Цимбалюк коментуючи авіацію у Defence City  заявив, що державна підтримка важлива для підприємств усіх форм власності, адже саме в синергії вони здатні відновити могутність України в авіабудуванні.

Додамо

У розпорядженні УНН опинився перелік поправок до одного із законопроєктів про створення Defence City, поданих народними депутатами до другого читання. Пропонується розширити перелік резидентів, включивши підприємства літакобудування, що підпадають під дію Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості". Це дозволить офіційно включити до Defence City авіапідприємства, визначені Кабміном як критично важливі для економіки та оборони.

Щодо порогу доходу від оборонної діяльності пропонується знизити вимогу до 40-50%, враховувати річний, а не лише квартальний дохід, та включати в оборонний дохід виробництво й обслуговування авіатехніки, двигунів і компонентів. Без цього залишитися поза спецрежимом і втратити податкові пільги ризикують навіть гіганти на кшталт ДП "Антонов". Також пропонується включати до Defence City підприємства, які беруть участь у міжнародних контрактах з експорту військових або подвійних технологій.

Крім того, йдеться про скасування обмежень щодо наявності податкового боргу, прострочення виконання контрактів або виплати дивідендів, оскільки у воєнних умовах це не завжди свідчить про ненадійність. На діяльність впливають обстріли, релокація та перебої постачання. Натомість пропонується дозволяти включення таких підприємств до Defence City за умови погашення боргу протягом трьох років.

Інші поправки передбачають розширення податкових пільг на літакобудування (за умови реінвестування), митні преференції для критично важливого імпорту, державні гарантії та страхування експортних контрактів. Уточнюються й умови повернення пільг у разі втрати відповідності критеріям, зокрема заборона ретроспективних санкцій. Вивільнені кошти мають спрямовуватися на розвиток виробництва, модернізацію, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, впровадження нових технологій, підвищення кваліфікації персоналу та придбання прав інтелектуальної власності у сфері літакобудування.

Чи врахує парламент подані правки щодо авіаційного сектору – покаже час. Водночас зволікання або ігнорування потреб галузі може мати критичні наслідки: від неможливості забезпечувати технічну справність авіації ЗСУ до остаточного занепаду українського авіабудування та відтоку кваліфікованих кадрів. 

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Defence City
Мотор Січ
Євген Перебийніс
Верховна Рада України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна