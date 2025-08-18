Асоціація оборонної промисловості закликає ВРУ повернути законопроєкти Defence City на доопрацювання

В асоціації вважають, що нинішня модель відбору резидентів працюватиме вибірково і не охопить значну частину ефективних та критично важливих виробників ОПК, що створить нерівні умови на ринку, пише УНН.

Деталі

NAUDI вказує, що обмежувальні критерії доступу до режиму Defence City не дозволять стати резидентами навіть тим підприємствам, чия діяльність на 100% спрямована на забезпечення потреб Сил оборони і які вже визнано стратегічними.

"Лише тоді, коли до режиму Defence City увійдуть підприємства, визнані критично важливими в сфері ОПК, можливо буде реалізувати завдання Верховного Головнокомандуючого - значно наростити власне, національне виробництво", - йдеться в заяві NAUDI.

Компанії, що залишаться поза переліком, працюватимуть без податкових стимулів і з вищою собівартістю, що, на думку асоціації, шкодитиме розвитку всієї галузі.

В оборонній асоціації закликають скористатися процедурою повернення документів на доопрацювання згідно з Регламентом Верховної Ради.

Нагадаємо

16 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні три ключові законопроєкти, що мають на меті запровадження спеціального правового режиму Defence City – для підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Документи передбачають податкові, митні та бюджетні пільги для учасників спеціального режиму – до 2036 року.

Водночас авіаційна галузь забила на сполох через ігнорування її позиції при формуванні режиму Defence City, а також через занадто жорсткі критерії для резидентів, які б не змогли виконати навіть такі флагмани авіації як "Антонов" та "Мотор Січ".

За словами нардепки Ніни Южаніної, включення основних авіаційних компаній до спеціального режиму вважається беззаперечно необхідним. Своєю чергою, депутат Михайло Цимбалюк коментуючи авіацію у Defence City заявив, що державна підтримка важлива для підприємств усіх форм власності, адже саме в синергії вони здатні відновити могутність України в авіабудуванні.

Додамо

У розпорядженні УНН опинився перелік поправок до одного із законопроєктів про створення Defence City, поданих народними депутатами до другого читання. Пропонується розширити перелік резидентів, включивши підприємства літакобудування, що підпадають під дію Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості". Це дозволить офіційно включити до Defence City авіапідприємства, визначені Кабміном як критично важливі для економіки та оборони.

Щодо порогу доходу від оборонної діяльності пропонується знизити вимогу до 40-50%, враховувати річний, а не лише квартальний дохід, та включати в оборонний дохід виробництво й обслуговування авіатехніки, двигунів і компонентів. Без цього залишитися поза спецрежимом і втратити податкові пільги ризикують навіть гіганти на кшталт ДП "Антонов". Також пропонується включати до Defence City підприємства, які беруть участь у міжнародних контрактах з експорту військових або подвійних технологій.

Крім того, йдеться про скасування обмежень щодо наявності податкового боргу, прострочення виконання контрактів або виплати дивідендів, оскільки у воєнних умовах це не завжди свідчить про ненадійність. На діяльність впливають обстріли, релокація та перебої постачання. Натомість пропонується дозволяти включення таких підприємств до Defence City за умови погашення боргу протягом трьох років.

Інші поправки передбачають розширення податкових пільг на літакобудування (за умови реінвестування), митні преференції для критично важливого імпорту, державні гарантії та страхування експортних контрактів. Уточнюються й умови повернення пільг у разі втрати відповідності критеріям, зокрема заборона ретроспективних санкцій. Вивільнені кошти мають спрямовуватися на розвиток виробництва, модернізацію, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, впровадження нових технологій, підвищення кваліфікації персоналу та придбання прав інтелектуальної власності у сфері літакобудування.

Чи врахує парламент подані правки щодо авіаційного сектору – покаже час. Водночас зволікання або ігнорування потреб галузі може мати критичні наслідки: від неможливості забезпечувати технічну справність авіації ЗСУ до остаточного занепаду українського авіабудування та відтоку кваліфікованих кадрів.