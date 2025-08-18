$41.340.11
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ассоциация оборонной промышленности призывает ВРУ вернуть законопроекты Defence City на доработку

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к парламенту с призывом не принимать законодательный пакет по Defence City в действующей редакции и вернуть его главному комитету для доработки и повторного второго чтения.

Ассоциация оборонной промышленности призывает ВРУ вернуть законопроекты Defence City на доработку

В ассоциации считают, что нынешняя модель отбора резидентов будет работать выборочно и не охватит значительную часть эффективных и критически важных производителей ОПК, что создаст неравные условия на рынке, пишет УНН.

Детали

NAUDI указывает, что ограничительные критерии доступа к режиму Defence City не позволят стать резидентами даже тем предприятиям, чья деятельность на 100% направлена на обеспечение потребностей Сил обороны и которые уже признаны стратегическими.

"Только тогда, когда в режим Defence City войдут предприятия, признанные критически важными в сфере ОПК, возможно будет реализовать задачу Верховного Главнокомандующего - значительно нарастить собственное, национальное производство", - говорится в заявлении NAUDI.

Компании, которые останутся вне перечня, будут работать без налоговых стимулов и с более высокой себестоимостью, что, по мнению ассоциации, будет вредить развитию всей отрасли.

В оборонной ассоциации призывают воспользоваться процедурой возврата документов на доработку согласно Регламенту Верховной Рады.

Напомним

16 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении три ключевых законопроекта, имеющих целью введение специального правового режима Defence City – для поддержки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Документы предусматривают налоговые, таможенные и бюджетные льготы для участников специального режима – до 2036 года.

В то же время авиационная отрасль забила тревогу из-за игнорирования ее позиции при формировании режима Defence City, а также из-за слишком жестких критериев для резидентов, которые не смогли бы выполнить даже такие флагманы авиации как "Антонов" и "Мотор Сич".

По словам нардепа Нины Южаниной, включение основных авиационных компаний в специальный режим считается бесспорно необходимым. В свою очередь, депутат Михаил Цымбалюк комментируя авиацию в Defence City заявил, что государственная поддержка важна для предприятий всех форм собственности, ведь именно в синергии они способны восстановить могущество Украины в авиастроении.

Добавим

В распоряжении УНН оказался перечень поправок к одному из законопроектов о создании Defence City, поданных народными депутатами ко второму чтению. Предлагается расширить перечень резидентов, включив предприятия самолетостроения, подпадающие под действие Закона "О развитии самолетостроительной промышленности". Это позволит официально включить в Defence City авиапредприятия, определенные Кабмином как критически важные для экономики и обороны.

Что касается порога дохода от оборонной деятельности, предлагается снизить требование до 40-50%, учитывать годовой, а не только квартальный доход, и включать в оборонный доход производство и обслуживание авиатехники, двигателей и компонентов. Без этого остаться вне спецрежима и потерять налоговые льготы рискуют даже гиганты вроде ГП "Антонов". Также предлагается включать в Defence City предприятия, которые участвуют в международных контрактах по экспорту военных или двойных технологий.

Кроме того, речь идет об отмене ограничений относительно наличия налогового долга, просрочки выполнения контрактов или выплаты дивидендов, поскольку в военных условиях это не всегда свидетельствует о ненадежности. На деятельность влияют обстрелы, релокация и перебои поставок. Вместо этого предлагается разрешать включение таких предприятий в Defence City при условии погашения долга в течение трех лет.

Другие поправки предусматривают расширение налоговых льгот на самолетостроение (при условии реинвестирования), таможенные преференции для критически важного импорта, государственные гарантии и страхование экспортных контрактов. Уточняются и условия возврата льгот в случае потери соответствия критериям, в частности запрет ретроспективных санкций. Высвобожденные средства должны направляться на развитие производства, модернизацию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение новых технологий, повышение квалификации персонала и приобретение прав интеллектуальной собственности в сфере самолетостроения.

Учтет ли парламент поданные правки относительно авиационного сектора – покажет время. В то же время промедление или игнорирование потребностей отрасли может иметь критические последствия: от невозможности обеспечивать техническую исправность авиации ВСУ до окончательного упадка украинского авиастроения и оттока квалифицированных кадров.

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Defence City
Мотор Січ
Евгений Перебийнис
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина