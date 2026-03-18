Силы обороны Украины уничтожили более 20 единиц ПВО рф за две недели - Минобороны

Фото: Министерство обороны Украины

С начала марта 2026 года Силы обороны Украины поразили более 20 целей, обеспечивающих российскую противовоздушную оборону. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, радиолокационных станциях и крупных объектах радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины в течение двух первых недель марта были поражены следующие зенитно-ракетные и ракетно-пушечные комплексы:

«Панцирь-С1» (Акимовка, Запорожская обл. и Новоозерное, Крым) - прикрывает объекты от ударов с воздуха на малых высотах;

ЗРК «Тор» (Волноваха, Донецкая обл. и Балашовка, Запорожская область) - всепогодный комплекс малой дальности для защиты войск на марше;

ЗРК «Тор-М1» (Коробкино, Луганская область) – модернизированная версия для противодействия высокоточному оружию и возможностью одновременного обстрела двух целей;

Пусковая установка ЗРК С-300 (район Стрелковое, Херсонская область) – основное средство ПВО средней и большой дальности;

«Бук-М3» и «Бук-М1» (Лиманчук, Луганская область и Богатовка, Запорожская область) – мобильные комплексы для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями;

Пусковая установка ЗРК С-300В (Боровеньки, Луганская область) – специализированная для противоракетной обороны;

Пусковая установка ЗРК С-400 «Триумф» (Дальнее, Крым) – самая современная в российской армии система ПВО большой дальности.

Также с начала марта были поражены следующие российские радиолокационные станции:

РЛС к С-300 и С-400 (Мангуш, Садовое и Красное – Донецкая область; Новокрасновка – Луганская область; Севастополь – АР Крым; Новороссийск – Краснодарский край, россия) – «глаза», без которых комплексы не способны видеть цели;

«Подлет-К1» (Виноградное, АР Крым) – обнаруживает воздушные цели на малых и предельно малых высотах;

«Каста 2Е2» (Любимое – Луганская область и АР Крым) – станция кругового обзора для обнаружения малозаметных целей;

«ЯСТРЕБ А-В» (Тополи, Луганская область) – самый современный в российской армии комплекс артиллерийской разведки;

«Сопка-2» (АР Крым) – комплекс для мониторинга воздушного пространства;

«Небо-У» (Гвардейское, АР Крым) – обеспечивает обнаружение самолетов и ракет на больших расстояниях;

«Противник» и «Пароль» (Либкнехтовка, АР Крым) — мобильные станции для выдачи целеуказаний авиации;

«Валдай» (Приморское, АР Крым) – специализированная РЛС для обнаружения и противодействия сверхмалым дронам.

Кроме того, Силам обороны Украины удалось поразить крупные объекты РЭБ и связи врага:

наземный ретранслятор (Черноморское, Крым) – обеспечивал связь и управление ударными дронами;

вышка связи (Приморск, Запорожская область) – критический узел координации подразделений оккупантов;

станция РЭБ (район Донецка) – используется для подавления сигналов GPS и навигации наших средств.

Напомним

Специальное подразделение "Призраки" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожило российский комплекс "Валдай" и два катера БК-16 с экипажами.