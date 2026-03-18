Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Силы обороны Украины уничтожили более 20 единиц ПВО рф за две недели - Минобороны

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Были поражены ЗРК С-400, Панцирь-С1, Бук и редкие РЛС врага. Операции охватили Крым, оккупированные области и территорию рф.

Силы обороны Украины уничтожили более 20 единиц ПВО рф за две недели - Минобороны
Фото: Министерство обороны Украины

С начала марта 2026 года Силы обороны Украины поразили более 20 целей, обеспечивающих российскую противовоздушную оборону. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, радиолокационных станциях и крупных объектах радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины в течение двух первых недель марта были поражены следующие зенитно-ракетные и ракетно-пушечные комплексы:

  • «Панцирь-С1» (Акимовка, Запорожская обл. и Новоозерное, Крым) - прикрывает объекты от ударов с воздуха на малых высотах;
    • ЗРК «Тор» (Волноваха, Донецкая обл. и Балашовка, Запорожская область) - всепогодный комплекс малой дальности для защиты войск на марше;
      • ЗРК «Тор-М1» (Коробкино, Луганская область) – модернизированная версия для противодействия высокоточному оружию и возможностью одновременного обстрела двух целей;
        • Пусковая установка ЗРК С-300 (район Стрелковое, Херсонская область) – основное средство ПВО средней и большой дальности;
          • «Бук-М3» и «Бук-М1» (Лиманчук, Луганская область и Богатовка, Запорожская область) – мобильные комплексы для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями;
            • Пусковая установка ЗРК С-300В (Боровеньки, Луганская область) – специализированная для противоракетной обороны;
              • Пусковая установка ЗРК С-400 «Триумф» (Дальнее, Крым) – самая современная в российской армии система ПВО большой дальности.

                Также с начала марта были поражены следующие российские радиолокационные станции:

                • РЛС к С-300 и С-400 (Мангуш, Садовое и Красное – Донецкая область; Новокрасновка – Луганская область; Севастополь – АР Крым; Новороссийск – Краснодарский край, россия) – «глаза», без которых комплексы не способны видеть цели;
                  • «Подлет-К1» (Виноградное, АР Крым) – обнаруживает воздушные цели на малых и предельно малых высотах;
                    • «Каста 2Е2» (Любимое – Луганская область и АР Крым) – станция кругового обзора для обнаружения малозаметных целей;
                      • «ЯСТРЕБ А-В» (Тополи, Луганская область) – самый современный в российской армии комплекс артиллерийской разведки;
                        • «Сопка-2» (АР Крым) – комплекс для мониторинга воздушного пространства;
                          • «Небо-У» (Гвардейское, АР Крым) – обеспечивает обнаружение самолетов и ракет на больших расстояниях;
                            • «Противник» и «Пароль» (Либкнехтовка, АР Крым) — мобильные станции для выдачи целеуказаний авиации;
                              • «Валдай» (Приморское, АР Крым) – специализированная РЛС для обнаружения и противодействия сверхмалым дронам.

                                Кроме того, Силам обороны Украины удалось поразить крупные объекты РЭБ и связи врага:

                                • наземный ретранслятор (Черноморское, Крым) – обеспечивал связь и управление ударными дронами;
                                  • вышка связи (Приморск, Запорожская область) – критический узел координации подразделений оккупантов;
                                    • станция РЭБ (район Донецка) – используется для подавления сигналов GPS и навигации наших средств.

                                      Напомним

                                      Специальное подразделение "Призраки" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожило российский комплекс "Валдай" и два катера БК-16 с экипажами.

                                      Евгений Устименко

                                      ОбществоВойна в УкраинеТехнологии