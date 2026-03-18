Силы обороны Украины уничтожили более 20 единиц ПВО рф за две недели - Минобороны
Киев • УНН
Были поражены ЗРК С-400, Панцирь-С1, Бук и редкие РЛС врага. Операции охватили Крым, оккупированные области и территорию рф.
С начала марта 2026 года Силы обороны Украины поразили более 20 целей, обеспечивающих российскую противовоздушную оборону. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, радиолокационных станциях и крупных объектах радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины в течение двух первых недель марта были поражены следующие зенитно-ракетные и ракетно-пушечные комплексы:
- «Панцирь-С1» (Акимовка, Запорожская обл. и
Новоозерное, Крым) - прикрывает объекты от ударов с воздуха на малых высотах;
- ЗРК «Тор» (Волноваха, Донецкая обл. и Балашовка,
Запорожская область) - всепогодный комплекс малой дальности для защиты войск
на марше;
- ЗРК «Тор-М1» (Коробкино, Луганская область) –
модернизированная версия для противодействия высокоточному оружию и возможностью
одновременного обстрела двух целей;
- Пусковая установка ЗРК С-300 (район Стрелковое,
Херсонская область) – основное средство ПВО средней и большой дальности;
- «Бук-М3» и «Бук-М1» (Лиманчук, Луганская область и
Богатовка, Запорожская область) – мобильные комплексы для борьбы с маневрирующими
аэродинамическими целями;
- Пусковая установка ЗРК С-300В (Боровеньки, Луганская область)
– специализированная для противоракетной обороны;
- Пусковая установка ЗРК С-400 «Триумф» (Дальнее, Крым)
– самая современная в российской армии система ПВО большой дальности.
Также с начала марта были поражены следующие российские радиолокационные станции:
- РЛС к С-300 и С-400 (Мангуш, Садовое и Красное –
Донецкая область; Новокрасновка – Луганская область; Севастополь – АР Крым; Новороссийск – Краснодарский край, россия) – «глаза», без которых комплексы не способны видеть
цели;
- «Подлет-К1» (Виноградное, АР Крым) – обнаруживает
воздушные цели на малых и предельно малых высотах;
- «Каста 2Е2» (Любимое – Луганская область и АР Крым)
– станция кругового обзора для обнаружения малозаметных целей;
- «ЯСТРЕБ А-В» (Тополи, Луганская область) –
самый современный в российской армии комплекс артиллерийской разведки;
- «Сопка-2» (АР Крым) – комплекс для мониторинга
воздушного пространства;
- «Небо-У» (Гвардейское, АР Крым) – обеспечивает
обнаружение самолетов и ракет на больших расстояниях;
- «Противник» и «Пароль» (Либкнехтовка, АР Крым) —
мобильные станции для выдачи целеуказаний авиации;
- «Валдай» (Приморское, АР Крым) – специализированная РЛС
для обнаружения и противодействия сверхмалым дронам.
Кроме того, Силам обороны Украины удалось поразить крупные объекты РЭБ и связи врага:
- наземный ретранслятор (Черноморское, Крым) –
обеспечивал связь и управление ударными дронами;
- вышка связи (Приморск, Запорожская область) –
критический узел координации подразделений оккупантов;
- станция РЭБ (район Донецка) – используется для
подавления сигналов GPS и навигации наших средств.
Напомним
Специальное подразделение "Призраки" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожило российский комплекс "Валдай" и два катера БК-16 с экипажами.