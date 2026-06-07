В Армении на парламентских выборах лидирует партия Пашиняна - Reuters
Киев • УНН
Партия Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на выборах в Армении с 32% голосов. Пророссийская "Сильная Армения" имеет лишь 11% поддержки избирателей.
В Армении в воскресенье прошли парламентские выборы, по результатам предвыборных опросов на которых лидирует правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что пророссийские оппозиционные силы, в частности "Сильная Армения", существенно уступают по уровню поддержки.
Опросы, проведенные перед голосованием, показывают, что партия "Гражданский договор" лидирует, имея поддержку до 32% избирателей, тогда как пророссийская партия "Сильная Армения" занимает второе место с показателем до 11%
Дополнение
На 14:00 проголосовали 33,84% избирателей, что на 8% больше, чем на прошлых выборах. Самая высокая активность в Сюникской области, в Ереване явка составила 33,38%.
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