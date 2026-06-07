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В Армении на парламентских выборах лидирует партия Пашиняна - Reuters

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Партия Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на выборах в Армении с 32% голосов. Пророссийская "Сильная Армения" имеет лишь 11% поддержки избирателей.

В Армении на парламентских выборах лидирует партия Пашиняна - Reuters

В Армении в воскресенье прошли парламентские выборы, по результатам предвыборных опросов на которых лидирует правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пророссийские оппозиционные силы, в частности "Сильная Армения", существенно уступают по уровню поддержки.

Опросы, проведенные перед голосованием, показывают, что партия "Гражданский договор" лидирует, имея поддержку до 32% избирателей, тогда как пророссийская партия "Сильная Армения" занимает второе место с показателем до 11%

- говорится в сообщении.

Дополнение

На 14:00 проголосовали 33,84% избирателей, что на 8% больше, чем на прошлых выборах. Самая высокая активность в Сюникской области, в Ереване явка составила 33,38%.

В Армении арестовали шестерых кандидатов в депутаты от пророссийской партии07.06.26, 15:57 • 3680 просмотров

Ольга Розгон

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