В Харьковской области войска рф атаковали взрывотехников, есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
Вблизи Чистоводовки дрон рф попал в авто полиции во время обезвреживания взрывчатки. Погиб взрывотехник, еще четыре человека получили ранения.
В Харьковской области в результате атаки российского дрона погиб взрывотехник полиции, есть пострадавшие. Об этом сообщает Нацполиция, пишет УНН.
По предварительной информации, 7 июня вблизи села Чистоводовка Изюмского района сотрудники полиции отрабатывали вызов по обезвреживанию обнаруженного взрывоопасного предмета, а именно беспилотника неустановленного типа, который не сдетонировал
Во время работы взрывотехников на месте происшествия вражеский БпЛА попал в служебное транспортное средство правоохранителей.
От удара на месте погиб полицейский взрывотехнической службы. Пострадали еще трое сотрудников подразделения и гражданский человек. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, руководители райуправления и другие профильные службы.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Следователи документируют последствия очередного военного преступления военнослужащих россии.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
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