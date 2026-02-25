$43.260.03
24 февраля, 18:45 • 12331 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 21401 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 18178 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 18120 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 15846 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15231 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 15636 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13690 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 29062 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14346 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Канцлер Германии Мерц начал визит в Китай для переговоров по экономике и войне в Украине

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Фридрих Мерц прибыл в Пекин для двухдневного визита, где обсудит справедливые экономические условия для немецких компаний и помощь Китая в прекращении российско-украинской войны. Он подчеркнул важность европейского контекста политики Германии в отношении Китая.

Канцлер Германии Мерц начал визит в Китай для переговоров по экономике и войне в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц встречается с высшими руководителями Китая в среду в начале двухдневного визита. На повестке дня - справедливые экономические условия для немецких компаний и помощь Китая в прекращении полномасштабной российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Самолет немецкого лидера приземлился в Пекине во второй половине утра 25 февраля. Перед отлетом он подчеркнул важность размещения политики Германии в отношении Китая в европейском контексте.

Визит Мерца в Китай является следующим после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером. После визита в Китай у канцлера Германии запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

В своих заявлениях перед отъездом он подчеркнул, что, несмотря на все разногласия между Европой и Китаем, «сегодня крупные глобальные политические проблемы не могут быть решены без участия Пекина». Он отметил, что для разрешения кризисов и войн, включая российско-украинскую, необходимо сотрудничество, а также добавил, что «голос Пекина слышат, в том числе в Москве и Киеве».

Дополнительно

Министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что двери для диалога по российско-украинской войне открыты. Он призвал все стороны воспользоваться возможностью для всеобъемлющего и длительного мирного соглашения.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал подход Дональда Трампа к войне РФ против Украины. Он заявил, что действия Трампа могли укрепить уверенность Путина и усложнить переговоры.

Евгений Устименко

