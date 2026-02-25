Канцлер Германии Мерц начал визит в Китай для переговоров по экономике и войне в Украине
Киев • УНН
Фридрих Мерц прибыл в Пекин для двухдневного визита, где обсудит справедливые экономические условия для немецких компаний и помощь Китая в прекращении российско-украинской войны. Он подчеркнул важность европейского контекста политики Германии в отношении Китая.
Канцлер Германии Фридрих Мерц встречается с высшими руководителями Китая в среду в начале двухдневного визита. На повестке дня - справедливые экономические условия для немецких компаний и помощь Китая в прекращении полномасштабной российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Самолет немецкого лидера приземлился в Пекине во второй половине утра 25 февраля. Перед отлетом он подчеркнул важность размещения политики Германии в отношении Китая в европейском контексте.
Визит Мерца в Китай является следующим после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером. После визита в Китай у канцлера Германии запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.
В своих заявлениях перед отъездом он подчеркнул, что, несмотря на все разногласия между Европой и Китаем, «сегодня крупные глобальные политические проблемы не могут быть решены без участия Пекина». Он отметил, что для разрешения кризисов и войн, включая российско-украинскую, необходимо сотрудничество, а также добавил, что «голос Пекина слышат, в том числе в Москве и Киеве».
Дополнительно
Министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что двери для диалога по российско-украинской войне открыты. Он призвал все стороны воспользоваться возможностью для всеобъемлющего и длительного мирного соглашения.
Напомним
Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал подход Дональда Трампа к войне РФ против Украины. Он заявил, что действия Трампа могли укрепить уверенность Путина и усложнить переговоры.