Німеччина розкритикувала Трампа через політику щодо путіна та України

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
09:05 • 15124 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 14523 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 14158 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 14938 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 14723 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 21577 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40095 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30661 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 30242 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23761 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.1м/с
77%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Одещина відновлює електропостачання після російських атак: 18 тисяч абонентів залишаються без світла24 лютого, 02:21 • 10587 перегляди
Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп’янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідуванняPhoto24 лютого, 02:58 • 5526 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 17912 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo09:17 • 4602 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 10955 перегляди
Публікації
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 15112 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 40167 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 60188 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 63521 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 156377 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Лондон
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 21919 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 19767 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 20528 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 38862 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 73241 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Starlink

Німеччина розкритикувала Трампа через політику щодо путіна та України

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував підхід Дональда Трампа до війни рф проти України. Він заявив, що дії Трампа могли зміцнити впевненість путіна та ускладнити переговори.

Німеччина розкритикувала Трампа через політику щодо путіна та України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус публічно розкритикував підхід Дональда Трампа до війни росії проти України, заявивши, що дії американського президента могли зміцнити впевненість володимира путіна та ускладнити переговорний процес. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За його словами, Трамп своїми діями подав москві "не ті сигнали". Зокрема, коли приймав путіна в Алясці та демонстрував дружелюбність, водночас, як стверджує Пісторіус, відходячи від військової підтримки України.

Американський президент вплинув на перебіг війни та впевненість путіна в собі, коли розстелив перед ним червону доріжку й привітав його як друга на саміті в Алясці, водночас повністю відмовившись від військової підтримки України

- сказав Пісторіус.

На думку німецького міністра, це могло посилити впевненість путіна і негативно вплинути на спроби зупинити війну.

Окремо Пісторіус назвав тактичною помилкою те, що Трамп надто рано зняв з порядку денного питання вступу України до НАТО. На його переконання, це могло залишатися важелем у переговорах.

Водночас міністр оборони Німеччини наголосив, що офіційний Берлін не повинен зменшувати підтримку України. Він охарактеризував нинішній етап війни як війну на виснаження.

Суттєвих змін на фронті небагато, проте тривають атаки на цивільне населення

- закцентував Пісторіус.

На його думку, з огляду на стан російської економіки, саме зараз важливо зберігати обраний курс і не послаблювати допомогу.

Політологи вже відзначають: на цьому тлі різкі заяви Берліна можуть ускладнити відносини між Німеччиною та США напередодні візиту канцлера Фрідріха Мерца до Вашингтона.

Особливо конфліктною ситуація стає на тлі того, що лідер США Дональд Трамп дедалі більше відсуває європейських політиків від переговорного процесу, тоді як ключову роль у контактах між Києвом і москвою відіграють американські посадовці під час зустрічей, які цього року відбулися в Абу-Дабі та Женеві.

Нагадаємо

Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон різко розкритикувала позицію президента США Дональда Трампа щодо України під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. Вона заявила, що спроби схилити Київ до капітуляції перед путіним є сороміцькими.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
Гілларі Клінтон
Женева
Bloomberg
НАТО
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін
Київ