Німеччина розкритикувала Трампа через політику щодо путіна та України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус публічно розкритикував підхід Дональда Трампа до війни росії проти України, заявивши, що дії американського президента могли зміцнити впевненість володимира путіна та ускладнити переговорний процес. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За його словами, Трамп своїми діями подав москві "не ті сигнали". Зокрема, коли приймав путіна в Алясці та демонстрував дружелюбність, водночас, як стверджує Пісторіус, відходячи від військової підтримки України.

Американський президент вплинув на перебіг війни та впевненість путіна в собі, коли розстелив перед ним червону доріжку й привітав його як друга на саміті в Алясці, водночас повністю відмовившись від військової підтримки України - сказав Пісторіус.

На думку німецького міністра, це могло посилити впевненість путіна і негативно вплинути на спроби зупинити війну.

Окремо Пісторіус назвав тактичною помилкою те, що Трамп надто рано зняв з порядку денного питання вступу України до НАТО. На його переконання, це могло залишатися важелем у переговорах.

Водночас міністр оборони Німеччини наголосив, що офіційний Берлін не повинен зменшувати підтримку України. Він охарактеризував нинішній етап війни як війну на виснаження.

Суттєвих змін на фронті небагато, проте тривають атаки на цивільне населення - закцентував Пісторіус.

На його думку, з огляду на стан російської економіки, саме зараз важливо зберігати обраний курс і не послаблювати допомогу.

Політологи вже відзначають: на цьому тлі різкі заяви Берліна можуть ускладнити відносини між Німеччиною та США напередодні візиту канцлера Фрідріха Мерца до Вашингтона.

Особливо конфліктною ситуація стає на тлі того, що лідер США Дональд Трамп дедалі більше відсуває європейських політиків від переговорного процесу, тоді як ключову роль у контактах між Києвом і москвою відіграють американські посадовці під час зустрічей, які цього року відбулися в Абу-Дабі та Женеві.

Нагадаємо

