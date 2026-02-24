Германия раскритиковала Трампа из-за политики в отношении путина и Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус публично раскритиковал подход Дональда Трампа к войне россии против Украины, заявив, что действия американского президента могли укрепить уверенность Владимира Путина и усложнить переговорный процесс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По его словам, Трамп своими действиями подал москве "не те сигналы". В частности, когда принимал путина на Аляске и демонстрировал дружелюбие, в то же время, как утверждает Писториус, отходя от военной поддержки Украины.

Американский президент повлиял на ход войны и уверенность путина в себе, когда расстелил перед ним красную дорожку и приветствовал его как друга на саммите на Аляске, в то же время полностью отказавшись от военной поддержки Украины - сказал Писториус.

По мнению немецкого министра, это могло усилить уверенность путина и негативно повлиять на попытки остановить войну.

Отдельно Писториус назвал тактической ошибкой то, что Трамп слишком рано снял с повестки дня вопрос вступления Украины в НАТО. По его убеждению, это могло оставаться рычагом в переговорах.

В то же время министр обороны Германии подчеркнул, что официальный Берлин не должен уменьшать поддержку Украины. Он охарактеризовал нынешний этап войны как войну на истощение.

Существенных изменений на фронте немного, однако продолжаются атаки на гражданское население - акцентировал Писториус.

По его мнению, учитывая состояние российской экономики, именно сейчас важно сохранять выбранный курс и не ослаблять помощь.

Политологи уже отмечают: на этом фоне резкие заявления Берлина могут усложнить отношения между Германией и США накануне визита канцлера Фридриха Мерца в Вашингтон.

Особенно конфликтной ситуация становится на фоне того, что лидер США Дональд Трамп все больше отодвигает европейских политиков от переговорного процесса, тогда как ключевую роль в контактах между Киевом и москвой играют американские чиновники во время встреч, которые в этом году состоялись в Абу-Даби и Женеве.

Напомним

Бывшая государственная секретарь США Хиллари Клинтон резко раскритиковала позицию президента США Дональда Трампа по Украине во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Она заявила, что попытки склонить Киев к капитуляции перед путиным являются позорными.