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В уряді Туреччини заявили, що надіслала рф та Україні пропозиції щодо зернової угоди

Київ • УНН

 • 2602 перегляди

Анкара запропонувала Києву та москві механізм для зниження напруженості й атак у Чорному морі. Туреччина очікує відповіді сторін.

В уряді Туреччини заявили, що надіслала рф та Україні пропозиції щодо зернової угоди

Туреччина передала росії та Україні пропозиції, спрямовані на зниження напруженості та припинення атак у Чорному морі. Анкара очікує на реакцію обох сторін. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю NTV, пише УНН.

Деталі

За його словами, Туреччина вже направила свої пропозиції Києву та Москві, однак не розкрила їхнього змісту.

Фідан зазначив, що досягнення тривалого результату залишається складним через відмінності у позиціях росії та України. Водночас Анкара намагається знайти спосіб зменшити масштаби бойових дій у Чорному морі.

Ми надіслали пропозицію обом сторонам і чекаємо на відповідь. Ми бачимо, що якщо зерно, зібране з полів, не потрапить на світові ринки, у багатьох країнах виникнуть проблеми з продовольчою безпекою

- сказав глава турецького МЗС.

Він також нагадав про Чорноморську зернову ініціативу, укладену у 2022 році за посередництва Туреччини та ООН. У межах домовленостей вдалося забезпечити функціонування механізму для безпечного експорту українського зерна через чорноморські порти.

За словами Фідана, нині ситуація суттєво змінилася - росія та Україна здійснюють атаки у Чорному морі, зокрема по портах і морській інфраструктурі.

Насправді кілька років тому ми уклали угоду, яка згодом була порушена, але, попри це, існувала фактична система, що функціонувала — сторони не втручалися. Однак зараз вони активно втручаються одна в справу іншої. Вони, зокрема, атакують порти та всі види морської діяльності

- зазначив турецький міністр.

Він додав, що Анкара намагається використати досвід попередніх домовленостей для пошуку нового механізму, який дозволив би зменшити напруженість у Чорному морі.

Чесно кажучи, ми намагаємося довести цю справу до логічного завершення. У цьому випадку важко узгодити позиції сторін, спираючись на уроки, отримані під час реалізації попередньої угоди

- заявив Фідан.

Туреччина хоче відновити зерновий коридор у Чорному морі: Анкара підготувала новий план для України та росії31.08.26, 18:19 • 6106 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Війна в Україні
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Хакан Фідан
Туреччина
Україна