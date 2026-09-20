В уряді Туреччини заявили, що надіслала рф та Україні пропозиції щодо зернової угоди

Туреччина передала росії та Україні пропозиції, спрямовані на зниження напруженості та припинення атак у Чорному морі. Анкара очікує на реакцію обох сторін. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю NTV, пише УНН.

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За його словами, Туреччина вже направила свої пропозиції Києву та Москві, однак не розкрила їхнього змісту.

Фідан зазначив, що досягнення тривалого результату залишається складним через відмінності у позиціях росії та України. Водночас Анкара намагається знайти спосіб зменшити масштаби бойових дій у Чорному морі.

Ми надіслали пропозицію обом сторонам і чекаємо на відповідь. Ми бачимо, що якщо зерно, зібране з полів, не потрапить на світові ринки, у багатьох країнах виникнуть проблеми з продовольчою безпекою - сказав глава турецького МЗС.

Він також нагадав про Чорноморську зернову ініціативу, укладену у 2022 році за посередництва Туреччини та ООН. У межах домовленостей вдалося забезпечити функціонування механізму для безпечного експорту українського зерна через чорноморські порти.

За словами Фідана, нині ситуація суттєво змінилася - росія та Україна здійснюють атаки у Чорному морі, зокрема по портах і морській інфраструктурі.

Насправді кілька років тому ми уклали угоду, яка згодом була порушена, але, попри це, існувала фактична система, що функціонувала — сторони не втручалися. Однак зараз вони активно втручаються одна в справу іншої. Вони, зокрема, атакують порти та всі види морської діяльності - зазначив турецький міністр.

Він додав, що Анкара намагається використати досвід попередніх домовленостей для пошуку нового механізму, який дозволив би зменшити напруженість у Чорному морі.

Чесно кажучи, ми намагаємося довести цю справу до логічного завершення. У цьому випадку важко узгодити позиції сторін, спираючись на уроки, отримані під час реалізації попередньої угоди - заявив Фідан.

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