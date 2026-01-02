Ердоган заявив, що обговорить з Трампом мирний процес по Україні і на зв'язку із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що збирається обговорити мирний процес в Україні з президентом США Дональдом Трампом під час телефонної розмови в понеділок, а також вказав, що підтримує зв'язок з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН з посиланням на Daily Sabah.

Я обговорю мирний процес в Україні, а також палестинське питання з паном Трампом під час телефонної розмови в понеділок увечері – сказав Ердоган журналістам у Стамбулі після п'ятничної молитви.

Ердоган повідомив, що "підтримує зв'язок з Трампом, президентом України Володимиром Зеленським, а також європейськими лідерами з цього питання", і сказав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан представлятиме його на "саміті (коаліції) охочих" в Парижі цього тижня.

Маючи добрі дипломатичні зв'язки як з москвою, так і з Києвом, Туреччина є одним з головних міжнародних гравців, які прагнуть припинити війну, зазначає видання.

Ердоган також засудив продовження блокування Ізраїлем гуманітарної допомоги до Сектора Газа, де сотні тисяч палестинців живуть у наметах та тимчасових притулках через гостру нестачу безпечного житла після того, як дворічна війна Ізраїлю знищила цілі житлові райони та призвела до масового переміщення населення, пише видання.

"Страждання дітей у Газі, проживання в імпровізованих наметах під вітром і дощем не залишаться без відповіді, не залишаться непоміченими для Нетаньягу", - сказав Ердоган, який є запеклим критиком ізраїльського прем'єр-міністра з початку війни в Газі.

Він сказав, що Туреччина хоче надіслати контейнери з життєво важливою допомогою до Гази, але "Ізраїль нам не дозволяє".

"Ми, тим не менш, рішуче налаштовані допомогти палестинцям подолати їхні труднощі", - додав Ердоган.