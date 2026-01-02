$42.170.18
Эрдоган заявил, что обсудит с Трампом мирный процесс по Украине и что на связи с Зеленским

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом по мирному процессу в Украине и палестинскому вопросу. Турецкий лидер также поддерживает связь с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по этим вопросам.

Эрдоган заявил, что обсудит с Трампом мирный процесс по Украине и что на связи с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что собирается обсудить мирный процесс в Украине с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора в понедельник, а также указал, что поддерживает связь с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Я обсужу мирный процесс в Украине, а также палестинский вопрос с господином Трампом во время телефонного разговора в понедельник вечером

– сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле после пятничной молитвы.

Эрдоган сообщил, что "поддерживает связь с Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также европейскими лидерами по этому вопросу", и сказал, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан будет представлять его на "саммите (коалиции) желающих" в Париже на этой неделе.

Говорили о безопасности, переговорах и возвращении украинцев: Умеров о встрече с главой МИД Турции01.01.26, 17:05 • 3140 просмотров

Имея хорошие дипломатические связи как с москвой, так и с Киевом, Турция является одним из главных международных игроков, стремящихся прекратить войну, отмечает издание.

Эрдоган также осудил продолжение блокирования Израилем гуманитарной помощи в Сектор Газа, где сотни тысяч палестинцев живут в палатках и временных убежищах из-за острой нехватки безопасного жилья после того, как двухлетняя война Израиля уничтожила целые жилые районы и привела к массовому перемещению населения, пишет издание.

"Страдания детей в Газе, проживание в импровизированных палатках под ветром и дождем не останутся без ответа, не останутся незамеченными для Нетаньяху", - сказал Эрдоган, который является ярым критиком израильского премьер-министра с начала войны в Газе.

Он сказал, что Турция хочет отправить контейнеры с жизненно важной помощью в Газу, но "Израиль нам не позволяет".

"Мы, тем не менее, решительно настроены помочь палестинцам преодолеть их трудности", - добавил Эрдоган.

Юлия Шрамко

