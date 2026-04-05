От вопросов безопасности до сотрудничества - Зеленский рассказал о результатах поездки в Дамаск

Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах поездки в Сирию, сообщив о двусторонних и трехсторонних переговорах, расширении сотрудничества в сфере безопасности, энергетики и продовольственной стабильности, а также обсуждении путей преодоления последствий войны России против Украины. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Важный день переговоров в Дамаске – сегодня был и двусторонний формат с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, и переговоры с участием наших команд. И был трехсторонний разговор – Украина, Сирия, Турция. Строим новые отношения, новые возможности и расширяем работу ради безопасности - написал Президент.

Зеленский отметил, что обсуждалось много вопросов: от вопросов безопасности и обороны и ситуации в регионе из-за всех событий вокруг Ирана до энергетического и инфраструктурного сотрудничества между нашими странами.

"Продолжим работу также по продовольственной безопасности. Мы подробно говорили и о том, как преодолеть последствия войны, и о переговорном процессе по войне России против нашего государства и людей", - отметил Зеленский.

Спасибо всем сирийцам, которые приветствовали нас сегодня. Украина среди первых поддержала новую Сирию после падения режима Асада. Готовы и в дальнейшем поддерживать стабильность и развитие. Будем работать еще больше вместе, чтобы наши народы, наши страны были сильнее и чтобы наши экономики тоже могли стать сильнее. Спасибо - добавил Президент.

