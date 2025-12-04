$42.200.13
Історичний візит: делегація Радбезу ООН вперше з 1945 року прибула до Сирії

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Делегація з 15 членів Ради Безпеки ООН вперше з 1945 року відвідала Сирію, зустрівшись з тимчасовим президентом Ахмадом аль-Шараа. Візит відбувся напередодні річниці падіння режиму Башара Асада та мав на меті зміцнення довіри.

Історичний візит: делегація Радбезу ООН вперше з 1945 року прибула до Сирії
Фото: AP

Делегація представників усіх 15 держав-членів Ради Безпеки ООН здійснила візит до Сирії, що стало першою такою поїздкою з моменту заснування Ради у 1945 році. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Візит відбувається напередодні річниці падіння режиму Башара Асада та знаменує собою продовження реінтеграції Сирії у міжнародну спільноту під керівництвом нового тимчасового президента Ахмада аль-Шараа.

Постійний представник Словенії при ООН і голова Ради Безпеки Самуель Жбогар заявив у Дамаску, що делегація прибула з метою "зміцнити довіру".

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає рф "негайно та безпечно" повернути українських дітей04.12.25, 01:34 • 7408 переглядiв

Делегація зустрілася з тимчасовим президентом Ахмадом аль-Шараа та членами Кабінету міністрів. Також провела зустрічі з місцевими співробітниками ООН та представниками громадянського суспільства і релігійними лідерами.

Окремо була оведена зустріч з громадами, які постраждали від міжконфесійного насильства.

Ізраїль відкриє прикордонний перехід "Рафах", щоб дозволити палестинцям покинути Сектор Гази03.12.25, 20:40 • 3804 перегляди

Обговорювалися теми правосуддя, примирення, інклюзивності та національного діалогу в рамках політичного переходу, а також економічний розвиток і боротьба з тероризмом.

Жбогар підтвердив підтримку міжнародною спільнотою "суверенітету, єдності, незалежності та територіальної цілісності" Сирії. Сирійське державне агентство SANA повідомило, що делегація також відвідала сильно пошкоджене війною передмістя Дамаска Джобар.

США завдали ударів по півдню Сирії, знищивши зброю ІДІЛ01.12.25, 03:04 • 4240 переглядiв

Степан Гафтко

