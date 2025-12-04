Исторический визит: делегация Совбеза ООН впервые с 1945 года прибыла в Сирию
Киев • УНН
Делегация из 15 членов Совета Безопасности ООН впервые с 1945 года посетила Сирию, встретившись с временным президентом Ахмадом аль-Шараа. Визит состоялся накануне годовщины падения режима Башара Асада и имел целью укрепление доверия.
Делегация представителей всех 15 государств-членов Совета Безопасности ООН совершила визит в Сирию, что стало первой такой поездкой с момента основания Совета в 1945 году. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Визит происходит накануне годовщины падения режима Башара Асада и знаменует собой продолжение реинтеграции Сирии в международное сообщество под руководством нового временного президента Ахмада аль-Шараа.
Постоянный представитель Словении при ООН и председатель Совета Безопасности Самуэль Жбогар заявил в Дамаске, что делегация прибыла с целью "укрепить доверие".
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ "немедленно и безопасно" вернуть украинских детей04.12.25, 01:34 • 7412 просмотров
Делегация встретилась с временным президентом Ахмадом аль-Шараа и членами Кабинета министров. Также провела встречи с местными сотрудниками ООН и представителями гражданского общества и религиозными лидерами.
Отдельно была проведена встреча с общинами, пострадавшими от межконфессионального насилия.
Израиль откроет пограничный переход "Рафах", чтобы позволить палестинцам покинуть Сектор Газа03.12.25, 20:40 • 3804 просмотра
Обсуждались темы правосудия, примирения, инклюзивности и национального диалога в рамках политического перехода, а также экономическое развитие и борьба с терроризмом.
Жбогар подтвердил поддержку международным сообществом "суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности" Сирии. Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что делегация также посетила сильно поврежденный войной пригород Дамаска Джобар.
США нанесли удары по югу Сирии, уничтожив оружие ИГИЛ01.12.25, 03:04 • 4240 просмотров