Исторический визит: делегация Совбеза ООН впервые с 1945 года прибыла в Сирию

20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Популярные новости
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман
4 декабря, 11:36
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
4 декабря, 12:21
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС
4 декабря, 12:47
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений
4 декабря, 13:45
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
4 декабря, 14:10
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
4 декабря, 12:21
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными
4 декабря, 06:30
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:24
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
4 декабря, 14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
4 декабря, 08:53
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню
3 декабря, 09:06
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
1 декабря, 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
1 декабря, 08:53
The New York Times

Исторический визит: делегация Совбеза ООН впервые с 1945 года прибыла в Сирию

Киев • УНН

 Киев • УНН

Делегация из 15 членов Совета Безопасности ООН впервые с 1945 года посетила Сирию, встретившись с временным президентом Ахмадом аль-Шараа. Визит состоялся накануне годовщины падения режима Башара Асада и имел целью укрепление доверия.

Исторический визит: делегация Совбеза ООН впервые с 1945 года прибыла в Сирию
Фото: AP

Делегация представителей всех 15 государств-членов Совета Безопасности ООН совершила визит в Сирию, что стало первой такой поездкой с момента основания Совета в 1945 году. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Визит происходит накануне годовщины падения режима Башара Асада и знаменует собой продолжение реинтеграции Сирии в международное сообщество под руководством нового временного президента Ахмада аль-Шараа.

Постоянный представитель Словении при ООН и председатель Совета Безопасности Самуэль Жбогар заявил в Дамаске, что делегация прибыла с целью "укрепить доверие".

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ "немедленно и безопасно" вернуть украинских детей04.12.25, 01:34 • 7412 просмотров

Делегация встретилась с временным президентом Ахмадом аль-Шараа и членами Кабинета министров. Также провела встречи с местными сотрудниками ООН и представителями гражданского общества и религиозными лидерами.

Отдельно была проведена встреча с общинами, пострадавшими от межконфессионального насилия.

Израиль откроет пограничный переход "Рафах", чтобы позволить палестинцам покинуть Сектор Газа03.12.25, 20:40 • 3804 просмотра

Обсуждались темы правосудия, примирения, инклюзивности и национального диалога в рамках политического перехода, а также экономическое развитие и борьба с терроризмом.

Жбогар подтвердил поддержку международным сообществом "суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности" Сирии. Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что делегация также посетила сильно поврежденный войной пригород Дамаска Джобар.

США нанесли удары по югу Сирии, уничтожив оружие ИГИЛ01.12.25, 03:04 • 4240 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Генеральная Ассамблея ООН
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Дамаск
Башар Асад
Сирия
Словения
Соединённые Штаты
Сектор Газа