Исторический визит: делегация Совбеза ООН впервые с 1945 года прибыла в Сирию

Фото: AP

Делегация представителей всех 15 государств-членов Совета Безопасности ООН совершила визит в Сирию, что стало первой такой поездкой с момента основания Совета в 1945 году. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Визит происходит накануне годовщины падения режима Башара Асада и знаменует собой продолжение реинтеграции Сирии в международное сообщество под руководством нового временного президента Ахмада аль-Шараа.

Постоянный представитель Словении при ООН и председатель Совета Безопасности Самуэль Жбогар заявил в Дамаске, что делегация прибыла с целью "укрепить доверие".

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ "немедленно и безопасно" вернуть украинских детей

Делегация встретилась с временным президентом Ахмадом аль-Шараа и членами Кабинета министров. Также провела встречи с местными сотрудниками ООН и представителями гражданского общества и религиозными лидерами.

Отдельно была проведена встреча с общинами, пострадавшими от межконфессионального насилия.

Израиль откроет пограничный переход "Рафах", чтобы позволить палестинцам покинуть Сектор Газа

Обсуждались темы правосудия, примирения, инклюзивности и национального диалога в рамках политического перехода, а также экономическое развитие и борьба с терроризмом.

Жбогар подтвердил поддержку международным сообществом "суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности" Сирии. Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что делегация также посетила сильно поврежденный войной пригород Дамаска Джобар.

США нанесли удары по югу Сирии, уничтожив оружие ИГИЛ